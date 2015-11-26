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*Новое видео PESTILENCE 36
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Bodom After Midnight

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23 апр 2021 : 		 Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT

21 апр 2021 : 		 Музыканты BODOM AFTER MIDNIGHT — о концерте памяти Алекси

11 апр 2021 : 		 Гитарист BODOM AFTER MIDNIGHT: «Больше песен не будет»

30 мар 2021 : 		 Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT

21 мар 2021 : 		 Гитарист LAMB OF GOD вспоминает Алекси Лайхо

10 мар 2021 : 		 Гитарист BODOM AFTER MIDNIGHT: «Ничто не предвещало»

5 мар 2021 : 		 Причина смерти Алекси Лайхо

12 фев 2021 : 		 Участница ELUVEITIE почтила память Алекси Лайхо

10 фев 2021 : 		 Новый ЕР BODOM AFTER MIDNIGHT выйдет весной

6 фев 2021 : 		 KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом»

4 фев 2021 : 		 Алекси Лайхо умер в декабре

27 янв 2021 : 		 DAVE MUSTAINE вспоминает Алекси Лайхо

20 янв 2021 : 		 GUS G. почтил память Алекси Лайхо

12 янв 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE почтил память Алекси Лайхо

8 янв 2021 : 		 Музыканты IMMORTAL GUARDIAN, HELION PRIME, OCEANS OF SLUMBER почтили память Алекси Лайхо

7 янв 2021 : 		 Алекси Лайхо исполняет песни DEATH

7 янв 2021 : 		 Вдова Алекси Лайхо благодарит за поддержку

6 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT
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Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT



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"Payback’s A Bitch", новый видеоряд от группы BODOM AFTER MIDNIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР "Paint The Sky With Blood", выходящего 23 апреля на Napalm Records в следующих вариантах:

- Digi CD
- черный винил
- красный винил
- черно-красный винил
- бокс-сэт (CD, флаг, кулон на шею, две фотографии)

Трек-лист:

01. Paint The Sky With Blood
02. Payback’s A Bitch
03. Where Dead Angels Lie (Dissection Cover)

BODOM AFTER MIDNIGHT - Paint The Sky With Blood EP Released Today; "Payback's A Bitch" Visualizer Streaming



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