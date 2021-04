сегодня



Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT



"Payback’s A Bitch", новый видеоряд от группы BODOM AFTER MIDNIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР "Paint The Sky With Blood", выходящего 23 апреля на Napalm Records в следующих вариантах:



- Digi CD

- черный винил

- красный винил

- черно-красный винил

- бокс-сэт (CD, флаг, кулон на шею, две фотографии)



Трек-лист:



01. Paint The Sky With Blood

02. Payback’s A Bitch

03. Where Dead Angels Lie (Dissection Cover)







