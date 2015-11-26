Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT

"Payback’s A Bitch", новый видеоряд от группы BODOM AFTER MIDNIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР "Paint The Sky With Blood", выходящего 23 апреля на Napalm Records в следующих вариантах:
- Digi CD
- черный винил
- красный винил
- черно-красный винил
- бокс-сэт (CD, флаг, кулон на шею, две фотографии)
Трек-лист:
01. Paint The Sky With Blood
02. Payback’s A Bitch
03. Where Dead Angels Lie (Dissection Cover)
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