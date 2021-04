сегодня



Гитарист BODOM AFTER MIDNIGHT : «Больше песен не будет»



Группа BODOM AFTER MIDNIGHT, созданная бывшим гитаристом/вокалистом CHILDREN OF BODOM Алекси Лайхо, 23 апреля на Napalm Records выпустит EP "Paint The Sky With Blood". Материал был записан в Финляндии ещё в 2020 году и должен был стать началом новой захватывающей главы. К сожалению, эта глава закончилась слишком рано с уходом Лайхо из жизни в декабре 2020 года, и теперь трёхтрековый мини-альбом получил совершенно новый смысл.



В новом интервью A&P гитарист Daniel Freyberg ответил на вопрос о том, насколько близки две оригинальные песни на "Paint The Sky With Blood" — заглавный трек и "Payback's A Bitch" — к тому, как бы звучал полноформатный альбом BODOM AFTER MIDNIGHT, если бы он увидел свет:



«Пожалуй, очень близки. Но очевидно, что невозможно сказать точно, потому что больше написанных песен нет. Это были все песни, все риффы, которые Алекси когда-либо показывал нам. Так что кроме этого больше ничего нет».



Daniel поведал о том, какой была «энергетика» Алекси после того, как он покинул CHILDREN OF BODOM в 2019 году и запустил новую группу в начале следующего года:



«На самом деле он был очень воодушевлён, и он часто говорил нам и СМИ, что чувствует себя на 20 лет моложе из-за новой группы. Но да — он был очень воодушевлён и жаждал показать миру, что у него всё ещё есть порох в пороховницах; он был в своей лучшей форме».



На вопрос о том, какой лучший способ для людей почтить память Алекси, Freyberg ответил:



«Я не знаю, какой лучший способ почтить его память. Я не знаю, есть ли лучший способ почтить его память, и что бы это могло быть. Я не знаю, если честно. Просто послушайте его музыку и запомните его как великого музыканта, которым он и являлся. Больше ничего не могу сказать».

























+8 -1



( 6 ) просмотров: 2996