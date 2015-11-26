Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HELLOWEEN 55
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 42
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 32
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 29
*Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с... 28
[= ||| все новости группы



*

Bodom After Midnight

*



11 апр 2021 : 		 Гитарист BODOM AFTER MIDNIGHT: «Больше песен не будет»

30 мар 2021 : 		 Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT

21 мар 2021 : 		 Гитарист LAMB OF GOD вспоминает Алекси Лайхо

10 мар 2021 : 		 Гитарист BODOM AFTER MIDNIGHT: «Ничто не предвещало»

5 мар 2021 : 		 Причина смерти Алекси Лайхо

12 фев 2021 : 		 Участница ELUVEITIE почтила память Алекси Лайхо

10 фев 2021 : 		 Новый ЕР BODOM AFTER MIDNIGHT выйдет весной

6 фев 2021 : 		 KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом»

4 фев 2021 : 		 Алекси Лайхо умер в декабре

27 янв 2021 : 		 DAVE MUSTAINE вспоминает Алекси Лайхо

20 янв 2021 : 		 GUS G. почтил память Алекси Лайхо

12 янв 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE почтил память Алекси Лайхо

8 янв 2021 : 		 Музыканты IMMORTAL GUARDIAN, HELION PRIME, OCEANS OF SLUMBER почтили память Алекси Лайхо

7 янв 2021 : 		 Алекси Лайхо исполняет песни DEATH

7 янв 2021 : 		 Вдова Алекси Лайхо благодарит за поддержку

6 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист BODOM AFTER MIDNIGHT: «Больше песен не будет»



*
zoom
*
* *
Группа BODOM AFTER MIDNIGHT, созданная бывшим гитаристом/вокалистом CHILDREN OF BODOM Алекси Лайхо, 23 апреля на Napalm Records выпустит EP "Paint The Sky With Blood". Материал был записан в Финляндии ещё в 2020 году и должен был стать началом новой захватывающей главы. К сожалению, эта глава закончилась слишком рано с уходом Лайхо из жизни в декабре 2020 года, и теперь трёхтрековый мини-альбом получил совершенно новый смысл.

В новом интервью A&P гитарист Daniel Freyberg ответил на вопрос о том, насколько близки две оригинальные песни на "Paint The Sky With Blood" — заглавный трек и "Payback's A Bitch" — к тому, как бы звучал полноформатный альбом BODOM AFTER MIDNIGHT, если бы он увидел свет:

«Пожалуй, очень близки. Но очевидно, что невозможно сказать точно, потому что больше написанных песен нет. Это были все песни, все риффы, которые Алекси когда-либо показывал нам. Так что кроме этого больше ничего нет».

Daniel поведал о том, какой была «энергетика» Алекси после того, как он покинул CHILDREN OF BODOM в 2019 году и запустил новую группу в начале следующего года:

«На самом деле он был очень воодушевлён, и он часто говорил нам и СМИ, что чувствует себя на 20 лет моложе из-за новой группы. Но да — он был очень воодушевлён и жаждал показать миру, что у него всё ещё есть порох в пороховницах; он был в своей лучшей форме».

На вопрос о том, какой лучший способ для людей почтить память Алекси, Freyberg ответил:

«Я не знаю, какой лучший способ почтить его память. Я не знаю, есть ли лучший способ почтить его память, и что бы это могло быть. Я не знаю, если честно. Просто послушайте его музыку и запомните его как великого музыканта, которым он и являлся. Больше ничего не могу сказать».

ALEXI LAIHO











Like!+8Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 6 )

olly71


11 апр 2021, 11:05		Ну логично . Продолжать без Лайхо в этой группе глупо .

Thrashcrow


11 апр 2021, 11:28		Глупее чем ирать песни Death без Чака или песни DIO без DIO? Пройдёт несколько лет,деньги закончатся и они поедут в какой-то Alexis Disciples Tour с китайским подвывающим писястиком...На правах вдовы.

Lord Iscariah


11 апр 2021, 11:38		@Thrashcrow, не думаю. У финнов немного другой менталитет в этом отношении, чем у американцев.

olly71


11 апр 2021, 12:15		Lord Iscariah согласен .Фины держат слово Sentenced вон сказали в 2005 что уходят навсегда и сколько их не просили дать хотябы несколько шоу не собрались.

for example


11 апр 2021, 16:34		Ну всё-таки у Дио и Шульдинера уровень "культовости" немного другой.

nabastak_


11 апр 2021, 19:13		С другой стороны, группа новая. На один-два альбомчика может, интерес был бы послушать и с другим вокалистом. Они ж не Laiho называются.
Но да, как-то это кощунственно, ну и если запала нет, продолжать нафиг.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2996

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом