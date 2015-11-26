Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT

"Paint The Sky With Blood", новое видео группы BODOM AFTER MIDNIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР "Paint The Sky With Blood", выходящего 23 апреля на Napalm Records в следующих вариантах:
- Digi CD
- черный винил
- красный винил
- черно-красный винил
- бокс-сэт (CD, флаг, кулон на шею, две фотографии)
Трек-лист:
01. Paint The Sky With Blood
02. Payback’s A Bitch
03. Where Dead Angels Lie (Dissection Cover)
ElectricRetard
sanyavorobey
rassol
nabastak_
olly71
ElectricRetard
Могу допустить мысль посмертного тура с приглашенными людьми.
GeraldFromRivia
olly71
Lord Iscariah
GeraldFromRivia
ElectricRetard
В твоей вселенной кавер-групп не существует, да?
olly71
ElectricRetard
>В твоей вселенной существуют кавер-группы которые дают полномаштабные турне ?
Загугли группу The Baseballs. Ахуеешь.
SS-ULTRA
Но как же странно смотреть это видео. Странно и очень обидно((
evilmarx
Jotun
Убрать бы тут бриджик а-ля "Waste of Skin".
Хотя вообще-то и так заебись.
Чёрт.
gravitgroove
Exceptional
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