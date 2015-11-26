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Bodom After Midnight

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30 мар 2021 : 		 Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT

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12 фев 2021 : 		 Участница ELUVEITIE почтила память Алекси Лайхо

10 фев 2021 : 		 Новый ЕР BODOM AFTER MIDNIGHT выйдет весной

6 фев 2021 : 		 KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом»

4 фев 2021 : 		 Алекси Лайхо умер в декабре

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5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью
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Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT



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"Paint The Sky With Blood", новое видео группы BODOM AFTER MIDNIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР "Paint The Sky With Blood", выходящего 23 апреля на Napalm Records в следующих вариантах:

- Digi CD
- черный винил
- красный винил
- черно-красный винил
- бокс-сэт (CD, флаг, кулон на шею, две фотографии)

Трек-лист:

01. Paint The Sky With Blood
02. Payback’s A Bitch
03. Where Dead Angels Lie (Dissection Cover)

ALEXI LAIHO





Like!+23Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 18 )

ElectricRetard


30 мар 2021, 17:44		Может я предвзят после его смерти, но вроде пиздато, не?

sanyavorobey


30 мар 2021, 18:08		ElectricRetard, я согласен полностью с Вами. Песня очень крутая! Мрачная, мелодичная, эпичная, мрачные и красивые, атмосферные клавишные.....Чем-то напоминает старые альбомы, типа Follow the Reaper, Bodom Beach Terror, и щепотку Relentless, Reckless Forever (не старый, но неплохой). Красиво Алекси Лайхо ушёл, земля ему пухом(((( Последний от него подарок. Крутой мужик, даже их того света музыку выпускает.....)

rassol


30 мар 2021, 18:09		В целом - неплохо. Местами даже "Follow The Reaper" напоминает.

nabastak_


30 мар 2021, 18:27		А мне 2005 напомнило

olly71


30 мар 2021, 18:28		Как говорится найдите хоть пару отличий с СOB . А кто их и ждал ? Кстати и на метал архивах и у них в фейсбуке статус у группы стоит Активна . Неужели оставшиеся трое собираются Лёхе найти замену и продолжать ?

ElectricRetard


30 мар 2021, 18:42		>Неужели оставшиеся трое собираются Лёхе найти замену и продолжать ?
Могу допустить мысль посмертного тура с приглашенными людьми.

GeraldFromRivia


30 мар 2021, 18:46		На вокал-гитару надо звать Петю Линдроса - впишется как влитой.

olly71


30 мар 2021, 18:54		ElectricRetard - посмертное турне с чем ? С тремя песнями ? У оставшихся нет прав на песни СOB они к ним никаким боком . Скорее всего бывшие участники СOB через суд быстренько заблокируют такое турне .

Lord Iscariah


30 мар 2021, 19:02		GeraldFromRivia, зачем? Если уж в теории что-то такое и делать, то Даниэль Фрейберг сам в состоянии сыграть и спеть все партии.

GeraldFromRivia


30 мар 2021, 19:09		Ну, мне было бы интересно глянуть на подобную коллаборацию в рамках какого-нибудь требьют тура.

ElectricRetard


30 мар 2021, 19:14		>Скорее всего бывшие участники СOB через суд быстренько заблокируют такое турне.
В твоей вселенной кавер-групп не существует, да?

olly71


30 мар 2021, 19:23		ElectricRetard - В твоей вселенной существуют кавер-группы которые дают полномаштабные турне ? Правда ? И BODOM AFTER MIDNIGHT это НЕ кавер группа и никогда такой не задумывалась.

ElectricRetard


30 мар 2021, 19:35		Не, ну я конечно в курсе, что у тебя совсем с мышлением туго, но тебе даже в этой ветке парой сообщений выше упомянули такую вещь как "трибьют-тур", я надеюсь о ней ты слышал? Только пожалуйста, подумай прежде чем писать. А то опять высрешь что я там Бодомов кавер группой считаю или еще какую хуйню которую я не писал.

>В твоей вселенной существуют кавер-группы которые дают полномаштабные турне ?
Загугли группу The Baseballs. Ахуеешь.

SS-ULTRA


30 мар 2021, 19:37		Песня нормальная. Было понятно, что музыка будет похоже на СOB.
Но как же странно смотреть это видео. Странно и очень обидно((

evilmarx


30 мар 2021, 21:31		Если честно, не ожидал. Просто пиздатейший материал! ну может, хитовости как на первых трёх CoB нехватает, но вещь убойная и крепкая! Точно так же похвалил бы будь Лёха жив.

Jotun


30 мар 2021, 23:03		Кхм.
Убрать бы тут бриджик а-ля "Waste of Skin".
Хотя вообще-то и так заебись.

Чёрт.

gravitgroove


30 мар 2021, 23:20		Я услышал схожее с Blackened в куплете, это не очень!

Exceptional


30 мар 2021, 23:39		Неплохо так Retard попустил olly71


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