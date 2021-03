сегодня



Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT



"Paint The Sky With Blood", новое видео группы BODOM AFTER MIDNIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР "Paint The Sky With Blood", выходящего 23 апреля на Napalm Records в следующих вариантах:



- Digi CD

- черный винил

- красный винил

- черно-красный винил

- бокс-сэт (CD, флаг, кулон на шею, две фотографии)



Трек-лист:



01. Paint The Sky With Blood

02. Payback’s A Bitch

03. Where Dead Angels Lie (Dissection Cover)













( 18 ) просмотров: 3114