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*Умер Алекси Лайхо 84
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Bodom After Midnight

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7 янв 2021 : 		 Алекси Лайхо исполняет песни DEATH

7 янв 2021 : 		 Вдова Алекси Лайхо благодарит за поддержку

6 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью

1 сен 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой

10 май 2020 : 		 Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT

19 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO: «Почему бы мне не играть песен CHILDREN OF BODOM?»

17 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO в BODOM AFTER MIDNIGHT
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|||| сегодня

Вдова Алекси Лайхо благодарит за поддержку



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Вдова Алекси Лайхо, Kelli Wright-Laiho, поблагодарила за поддержку в сложный период времени:

«Огромное спасибо всем за потрясающую поддержку и прекрасную энергетику. Я беру паузу, чтобы оплакать огромную потерю с нашей финской и австралийской семьей. Понятно, что мы, как и вы, полностью сломлены, но очень хотим, чтобы вы знали, что мы очень любим и ценим всех вас!»

ALEXI LAIHO





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


7 янв 2021, 20:41		Всё это понятно умер великий и талатливейший музыкант вечная память и великая скорбь . Но хотелось бы знать от чего такая резкая смерть ( 27 дек он ещё отписывался в интернете а на 6 января у них был запланирован концерт )И когда выйдет записанный в ноябре материал ?


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