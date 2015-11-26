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Вдова Алекси Лайхо благодарит за поддержку



Вдова Алекси Лайхо, Kelli Wright-Laiho, поблагодарила за поддержку в сложный период времени:



«Огромное спасибо всем за потрясающую поддержку и прекрасную энергетику. Я беру паузу, чтобы оплакать огромную потерю с нашей финской и австралийской семьей. Понятно, что мы, как и вы, полностью сломлены, но очень хотим, чтобы вы знали, что мы очень любим и ценим всех вас!»













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