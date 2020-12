BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

сегодня



Группа BODOM AFTER MIDNIGHT, в состав которой входит бывший гитарист CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho, барабанщик Waltteri Väyrynen (PARADISE LOST), гитарист Daniel Freyberg (ex-CHILDREN OF BODOM), басист Mitja Toivonen (ex-SANTA CRUZ) и клавишник Vili Itäpelto, заключила контракт с NAPALM RECORDS, на котором в следующем году состоится релиз дебютного альбома.













