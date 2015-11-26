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Bodom After Midnight

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3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью

1 сен 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой

10 май 2020 : 		 Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT

19 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO: «Почему бы мне не играть песен CHILDREN OF BODOM?»

17 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO в BODOM AFTER MIDNIGHT
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BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS



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Группа BODOM AFTER MIDNIGHT, в состав которой входит бывший гитарист CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho, барабанщик Waltteri Väyrynen (PARADISE LOST), гитарист Daniel Freyberg (ex-CHILDREN OF BODOM), басист Mitja Toivonen (ex-SANTA CRUZ) и клавишник Vili Itäpelto, заключила контракт с NAPALM RECORDS, на котором в следующем году состоится релиз дебютного альбома.

ALEXI LAIHO's BODOM AFTER MIDNIGHT Signs With NAPALM RECORDS





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