В честь гитариста BODOM AFTER MIDNIGHT выпустили именные гитары
ESP Guitars объявили о выпуске пяти именных гитар Алекси Лайхо. Alexi Ripped будут доступны в вариантах LTD, E-II и ESP Custom Shop Series, а Alexi Hexed — в вариантах LTD и ESP Custom Shop.
«Мы тесно сотрудничали с Алекси над созданием новых гитар Hexed и Ripped более года до его кончины, — рассказывает директор по работе с артистами ESP Тони Раузер. — Он был очень рад новым моделям, которые стали первым пополнением серии Alexi Laiho Signature Series с 2013 года. Мы благодарны, что у нас есть возможность почтить память Алекси и отметить его огромное наследие благодаря появлению новых моделей, которые будут доступны поклонникам ещё долгие годы».
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