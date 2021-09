сегодня



В честь гитариста BODOM AFTER MIDNIGHT выпустили именные гитары



ESP Guitars объявили о выпуске пяти именных гитар Алекси Лайхо. Alexi Ripped будут доступны в вариантах LTD, E-II и ESP Custom Shop Series, а Alexi Hexed — в вариантах LTD и ESP Custom Shop.



«Мы тесно сотрудничали с Алекси над созданием новых гитар Hexed и Ripped более года до его кончины, — рассказывает директор по работе с артистами ESP Тони Раузер. — Он был очень рад новым моделям, которые стали первым пополнением серии Alexi Laiho Signature Series с 2013 года. Мы благодарны, что у нас есть возможность почтить память Алекси и отметить его огромное наследие благодаря появлению новых моделей, которые будут доступны поклонникам ещё долгие годы».























