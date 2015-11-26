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Bodom After Midnight

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9 сен 2021 : 		 В честь гитариста BODOM AFTER MIDNIGHT выпустили именные гитары

29 апр 2021 : 		 Обучающее видео от BODOM AFTER MIDNIGHT

23 апр 2021 : 		 Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT

21 апр 2021 : 		 Музыканты BODOM AFTER MIDNIGHT — о концерте памяти Алекси

11 апр 2021 : 		 Гитарист BODOM AFTER MIDNIGHT: «Больше песен не будет»

30 мар 2021 : 		 Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT

21 мар 2021 : 		 Гитарист LAMB OF GOD вспоминает Алекси Лайхо

10 мар 2021 : 		 Гитарист BODOM AFTER MIDNIGHT: «Ничто не предвещало»

5 мар 2021 : 		 Причина смерти Алекси Лайхо

12 фев 2021 : 		 Участница ELUVEITIE почтила память Алекси Лайхо

10 фев 2021 : 		 Новый ЕР BODOM AFTER MIDNIGHT выйдет весной

6 фев 2021 : 		 KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом»

4 фев 2021 : 		 Алекси Лайхо умер в декабре

27 янв 2021 : 		 DAVE MUSTAINE вспоминает Алекси Лайхо

20 янв 2021 : 		 GUS G. почтил память Алекси Лайхо

12 янв 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE почтил память Алекси Лайхо

8 янв 2021 : 		 Музыканты IMMORTAL GUARDIAN, HELION PRIME, OCEANS OF SLUMBER почтили память Алекси Лайхо

7 янв 2021 : 		 Алекси Лайхо исполняет песни DEATH

7 янв 2021 : 		 Вдова Алекси Лайхо благодарит за поддержку

6 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS
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В честь гитариста BODOM AFTER MIDNIGHT выпустили именные гитары



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ESP Guitars объявили о выпуске пяти именных гитар Алекси Лайхо. Alexi Ripped будут доступны в вариантах LTD, E-II и ESP Custom Shop Series, а Alexi Hexed — в вариантах LTD и ESP Custom Shop.

«Мы тесно сотрудничали с Алекси над созданием новых гитар Hexed и Ripped более года до его кончины, — рассказывает директор по работе с артистами ESP Тони Раузер. — Он был очень рад новым моделям, которые стали первым пополнением серии Alexi Laiho Signature Series с 2013 года. Мы благодарны, что у нас есть возможность почтить память Алекси и отметить его огромное наследие благодаря появлению новых моделей, которые будут доступны поклонникам ещё долгие годы».

Late CHILDREN OF BODOM Frontman ALEXI LAIHO Gets Five New Signature Guitars From ESP










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