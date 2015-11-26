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все новости группы
Bodom After Midnight
Финляндия
Death Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/bodomaftermidnightofficial/
21 апр 2021
:
Музыканты BODOM AFTER MIDNIGHT — о концерте памяти Алекси
11 апр 2021
:
Гитарист BODOM AFTER MIDNIGHT: «Больше песен не будет»
30 мар 2021
:
Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT
21 мар 2021
:
Гитарист LAMB OF GOD вспоминает Алекси Лайхо
10 мар 2021
:
Гитарист BODOM AFTER MIDNIGHT: «Ничто не предвещало»
5 мар 2021
:
Причина смерти Алекси Лайхо
12 фев 2021
:
Участница ELUVEITIE почтила память Алекси Лайхо
10 фев 2021
:
Новый ЕР BODOM AFTER MIDNIGHT выйдет весной
6 фев 2021
:
KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом»
4 фев 2021
:
Алекси Лайхо умер в декабре
27 янв 2021
:
DAVE MUSTAINE вспоминает Алекси Лайхо
20 янв 2021
:
GUS G. почтил память Алекси Лайхо
12 янв 2021
:
Гитарист DRAGONFORCE почтил память Алекси Лайхо
8 янв 2021
:
Музыканты IMMORTAL GUARDIAN, HELION PRIME, OCEANS OF SLUMBER почтили память Алекси Лайхо
7 янв 2021
:
Алекси Лайхо исполняет песни DEATH
7 янв 2021
:
Вдова Алекси Лайхо благодарит за поддержку
6 янв 2021
:
SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо
6 янв 2021
:
STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо
6 янв 2021
:
Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо
6 янв 2021
:
Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо
5 янв 2021
:
Музыканты — о смерти Алекси Лайхо
4 янв 2021
:
Умер Алекси Лайхо
3 дек 2020
:
BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS
2 дек 2020
:
BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись
1 дек 2020
:
Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT
11 ноя 2020
:
BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию
26 окт 2020
:
Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT
27 сен 2020
:
Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью
1 сен 2020
:
BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой
10 май 2020
:
Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT
19 мар 2020
:
ALEXI LAIHO: «Почему бы мне не играть песен CHILDREN OF BODOM?»
17 мар 2020
:
ALEXI LAIHO в BODOM AFTER MIDNIGHT
сегодня
Музыканты
BODOM AFTER MIDNIGHT
— о концерте памяти Алекси
В рамках недавнего интервью с
Kaaos TV
участники BODOM AFTER MIDNIGHT ответили на вопрос о том, есть ли какие-то планы относительно концерта памяти Алекси Лайхо:
Daniel: «Мы серьёзно не думали на этот счёт. Мы ждём, когда мир будет вновь открыт, и уже тогда подумаем в этом направлении».
Mitja: «Никто не говорил, что шоу безопасно, так что довольно странно думать об этом прямо сейчас. Это неправильно. Всё это очень туманно».
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olly71
21 апр 2021, 12:15
BODOM AFTER MIDNIGHT за всю свою супер долгую карьеру которая длилась меньше года дали ОДИН концерт записали ТРИ песни и сняли ОДИН видеоклип . Я считаю что очень глупо под этой маркой проводить какие то мемориальные предприятия . Если уж что то и делать памяти Лайхо то разумеется под Маркой CHILDREN OF BODOM ради одного концерта можно и собрать группу пригласив всех бывших участников и друзей .
sanyavorobey
21 апр 2021, 12:21
Можно было бы попробовать продолжить. Талантливые парни, техничные, сингл просто космос. Я бы сходил на их концерт. Жаль, если история закончится...Ну, такова жизнь. Посмотрим, что скажут парни. А Алекси - спасибо за лебединую песнь. Получилось очень круто. Покойся с миром, гитарный герой!
Санчез
21 апр 2021, 12:26
olly71, дело говоришь
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).