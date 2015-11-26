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Музыканты BODOM AFTER MIDNIGHT — о концерте памяти Алекси



В рамках недавнего интервью с Kaaos TV участники BODOM AFTER MIDNIGHT ответили на вопрос о том, есть ли какие-то планы относительно концерта памяти Алекси Лайхо:



Daniel: «Мы серьёзно не думали на этот счёт. Мы ждём, когда мир будет вновь открыт, и уже тогда подумаем в этом направлении».



Mitja: «Никто не говорил, что шоу безопасно, так что довольно странно думать об этом прямо сейчас. Это неправильно. Всё это очень туманно».







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