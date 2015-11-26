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Bodom After Midnight

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11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию
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Музыканты BODOM AFTER MIDNIGHT — о концерте памяти Алекси



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В рамках недавнего интервью с Kaaos TV участники BODOM AFTER MIDNIGHT ответили на вопрос о том, есть ли какие-то планы относительно концерта памяти Алекси Лайхо:

Daniel: «Мы серьёзно не думали на этот счёт. Мы ждём, когда мир будет вновь открыт, и уже тогда подумаем в этом направлении».

Mitja: «Никто не говорил, что шоу безопасно, так что довольно странно думать об этом прямо сейчас. Это неправильно. Всё это очень туманно».

BODOM AFTER MIDNIGHT Members On Possible ALEXI LAIHO Tribute Concert:








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

olly71


21 апр 2021, 12:15		BODOM AFTER MIDNIGHT за всю свою супер долгую карьеру которая длилась меньше года дали ОДИН концерт записали ТРИ песни и сняли ОДИН видеоклип . Я считаю что очень глупо под этой маркой проводить какие то мемориальные предприятия . Если уж что то и делать памяти Лайхо то разумеется под Маркой CHILDREN OF BODOM ради одного концерта можно и собрать группу пригласив всех бывших участников и друзей .

sanyavorobey


21 апр 2021, 12:21		Можно было бы попробовать продолжить. Талантливые парни, техничные, сингл просто космос. Я бы сходил на их концерт. Жаль, если история закончится...Ну, такова жизнь. Посмотрим, что скажут парни. А Алекси - спасибо за лебединую песнь. Получилось очень круто. Покойся с миром, гитарный герой!

Санчез


21 апр 2021, 12:26		olly71, дело говоришь


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