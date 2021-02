сегодня



KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом»



KERRY KING в рамках беседы с Metal Hammer вспомнил о приглашении CHILDREN OF BODOM для поддержки SLAYER в туре "Unholy Alliance":



«"Are You Dead Yet?", пожалуй, мой любимый их альбом. Даже тогда я думал: "Вот он, следующий. Следующий бог гитары". Он один из тех парней, что делал всё без особых усилий, ты смотришь и думаешь: "Чёрт возьми, я весь день пахал, но как мне эту хрень сыграть-то?!"»



Kerry заметил, что публика SLAYER неплохо принимала CHILDREN OF BODOM:



«Я видел тех, кто выходили и проваливались. Их сет-лист был с упором на тяжесть, что было очень умно с учётом нашего разогрева. И я почти каждый вечер выходил и смотрел, как они играют. Было очень приятно и весело наблюдать за игрой Алекси, бывшего богом гитары».





