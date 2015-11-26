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Bodom After Midnight

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6 фев 2021 : 		 KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом»

4 фев 2021 : 		 Алекси Лайхо умер в декабре

27 янв 2021 : 		 DAVE MUSTAINE вспоминает Алекси Лайхо

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6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью

1 сен 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой

10 май 2020 : 		 Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT

19 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO: «Почему бы мне не играть песен CHILDREN OF BODOM?»

17 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO в BODOM AFTER MIDNIGHT
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|||| сегодня

KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом»



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KERRY KING в рамках беседы с Metal Hammer вспомнил о приглашении CHILDREN OF BODOM для поддержки SLAYER в туре "Unholy Alliance":

«"Are You Dead Yet?", пожалуй, мой любимый их альбом. Даже тогда я думал: "Вот он, следующий. Следующий бог гитары". Он один из тех парней, что делал всё без особых усилий, ты смотришь и думаешь: "Чёрт возьми, я весь день пахал, но как мне эту хрень сыграть-то?!"»

Kerry заметил, что публика SLAYER неплохо принимала CHILDREN OF BODOM:

«Я видел тех, кто выходили и проваливались. Их сет-лист был с упором на тяжесть, что было очень умно с учётом нашего разогрева. И я почти каждый вечер выходил и смотрел, как они играют. Было очень приятно и весело наблюдать за игрой Алекси, бывшего богом гитары».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


6 фев 2021, 13:34		Миленько


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