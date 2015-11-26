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Bodom After Midnight

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4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью

1 сен 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой

10 май 2020 : 		 Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT

19 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO: «Почему бы мне не играть песен CHILDREN OF BODOM?»

17 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO в BODOM AFTER MIDNIGHT
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Умер Алекси Лайхо



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Группа BODOM AFTER MIDNIGHT опубликовала следующее сообщение:

«С глубоким прискорбием и огромной печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо. Мы совершенно опустошены и потрясены внезапной потерей нашего дорогого друга и участника группы. Наше совместное путешествие как группы только началось, так что нет слов, чтобы описать шок и бездонное горе, которое мы все испытываем.

Пусть твоя душа покоится с миром, тебя будет вечно не хватать. Мы любим нашего брата.

Наши глубочайшие соболезнования его семье. На данный момент не будет ни объявлений, ни интервью. Мы просим уважать нашу потребность пережить эту ужасную ситуацию в уединении.

Спасибо за понимание и поддержку.

Daniel, Mitja & Waltteri»

Бывшие участники CHILDREN OF BODOM также опубликовали сообщение:

«Ушел из жизни один из самых известных гитаристов мира, Алексей Лайхо. Музыкант, наиболее известный как фронтмен CHILDREN OF BODOM, скончался на прошлой неделе в своем доме в Хельсинки (Финляндия). В последние годы Лайхо страдал от хронических проблем со здоровьем.

Более 25 лет дружбы. Мы потеряли брата. Мир потерял феноменального автора песен и одного из величайших гитаристов всех времен. Воспоминания и музыка Алекси будут жить вечно.

Наши мысли с семьей Алекси в это трудное время.

Henkka, Janne и Jaska»



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

Jotun


4 янв 2021, 15:29		Ужас.
В этот ваш интернет за новостями лучше трезвым не заходить.
А если заходить нетрезвым, есть риск закончить как Лайхо.

Rob_Dants


4 янв 2021, 15:34		жаль, очень жаль, слов нету.

matthew3833


4 янв 2021, 15:35		Жесть, нет слов. С учётом его стиля жизни и того факта, что в инсте причиной написано: "длительные проблемы со здоровьем", то предположу, что цирроз. Очень жаль.

WarSong


4 янв 2021, 15:37		Словно ножом по сердцу. Хотя он уже давно был в статусе живого трупа, последние 2 года без слёз не взглянешь. Сам себя довёл до ручки, как истинный рок-н-рольщик.

Покойся с миром. Hate Crew будет помнить тебя вечно!

Kiskenbassker


4 янв 2021, 15:37		Печально.
Когда он умер? В этом году, или еще в прошлом? Дату смерти не нашел. На Блаббермауте написано "died in his home in Helsinki, Finland, last week", т.е. на прошлой неделе.

nabastak_


4 янв 2021, 15:39		О нет. .
В свое время заслушивался дискографией по 2005
Ровесник практически, очень рано ушел (

YNWA


4 янв 2021, 15:43		Печально всё это, конечно...

Orgik


4 янв 2021, 15:48		ПИЗДЕЦ! нет других слов...

ElectricRetard


4 янв 2021, 15:48		Альбом я так понимаю посмертный выпустят, записать то успели.

SS-ULTRA


4 янв 2021, 15:48		Дикость какая-то.
Очень жаль.

Jotun


4 янв 2021, 15:51		"Альбом я так понимаю посмертный выпустят, записать то успели."
Насчёт этого не переживай. Всё, для чего есть хоть что-нибудь читаемое в плане демо, впарят. Не новые коллеги, так старые. Или лейбл.

matthew3833


4 янв 2021, 15:54		Kiskenbassker
Ну, сегодня понедельник, так что вполне мог и в воскресенье скоропостижнуться. Технически, это и есть предыдущая неделя.

deathstar777


4 янв 2021, 15:55		WarSong, тоже заметил. Напоминал Горшка.
Всем здоровья.


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