сегодня



Умер Алекси Лайхо



Группа BODOM AFTER MIDNIGHT опубликовала следующее сообщение:



«С глубоким прискорбием и огромной печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо. Мы совершенно опустошены и потрясены внезапной потерей нашего дорогого друга и участника группы. Наше совместное путешествие как группы только началось, так что нет слов, чтобы описать шок и бездонное горе, которое мы все испытываем.



Пусть твоя душа покоится с миром, тебя будет вечно не хватать. Мы любим нашего брата.



Наши глубочайшие соболезнования его семье. На данный момент не будет ни объявлений, ни интервью. Мы просим уважать нашу потребность пережить эту ужасную ситуацию в уединении.



Спасибо за понимание и поддержку.



Daniel, Mitja & Waltteri»



Бывшие участники CHILDREN OF BODOM также опубликовали сообщение:



«Ушел из жизни один из самых известных гитаристов мира, Алексей Лайхо. Музыкант, наиболее известный как фронтмен CHILDREN OF BODOM, скончался на прошлой неделе в своем доме в Хельсинки (Финляндия). В последние годы Лайхо страдал от хронических проблем со здоровьем.



Более 25 лет дружбы. Мы потеряли брата. Мир потерял феноменального автора песен и одного из величайших гитаристов всех времен. Воспоминания и музыка Алекси будут жить вечно.



Наши мысли с семьей Алекси в это трудное время.



Henkka, Janne и Jaska»





+5 -0



( 13 ) просмотров: 1895