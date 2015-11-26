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Причина смерти Алекси Лайхо



Вдова лидера BODOM AFTER MIDNIGHT Алекси Лайхо Kimberly Goss опубликовала следующее сообщение:



«Сегодня утром я получила итоговое заключение экспертизы с официальной причиной смерти Алекси. Как его законная вдова я получила эту информацию. На финском там написано: "Alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen". В английском переводе — "Алкогольная дегенерация соединительной ткани печени и поджелудочной железы". Кроме того, в его организме был коктейль из болеутоляющих средств, опиоидов и лекарств от бессонницы.



Потеря этой необычайно талантливой и прекрасной души — трагедия, которую можно было полностью предотвратить. У него было столько лет впереди... Представьте себе всю ту удивительную музыку, которую мы могли бы получить, если бы он просто принял помощь. Я умоляю всех, кто борется с алкоголизмом или любой другой проблемой, связанной с наркоманией, обратиться за помощью. Вы не обязаны подвергать себя такой же участи. Если люди пытаются помочь вам, помните, что они делают это из любви и заботы, поэтому, пожалуйста, не отталкивайте их. Пожалуйста, не окружайте себя помощниками, которые способствуют вашей зависимости. Пусть это будет предостережением, что все уязвимы.



Я не хочу, чтобы его смерть была напрасной. Я надеюсь, что в конце концов создам благотворительный фонд в его родной Финляндии, чтобы помочь другим людям, борющимся с теми же самыми демонами. Это должен быть открытый разговор, а не источник стыда. Мы все люди, мы все страдаем, но помощь есть. Если его история может спасти хотя бы ОДНУ жизнь, то из этой ужасной утраты, которую мы все пережили, может выйти что-то хорошее.



Покойся с миром, любимый Wildchild!»







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