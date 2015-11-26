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Bodom After Midnight

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5 мар 2021 : 		 Причина смерти Алекси Лайхо

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4 фев 2021 : 		 Алекси Лайхо умер в декабре

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6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью

1 сен 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой

10 май 2020 : 		 Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT

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Причина смерти Алекси Лайхо



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Вдова лидера BODOM AFTER MIDNIGHT Алекси Лайхо Kimberly Goss опубликовала следующее сообщение:

«Сегодня утром я получила итоговое заключение экспертизы с официальной причиной смерти Алекси. Как его законная вдова я получила эту информацию. На финском там написано: "Alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen". В английском переводе — "Алкогольная дегенерация соединительной ткани печени и поджелудочной железы". Кроме того, в его организме был коктейль из болеутоляющих средств, опиоидов и лекарств от бессонницы.

Потеря этой необычайно талантливой и прекрасной души — трагедия, которую можно было полностью предотвратить. У него было столько лет впереди... Представьте себе всю ту удивительную музыку, которую мы могли бы получить, если бы он просто принял помощь. Я умоляю всех, кто борется с алкоголизмом или любой другой проблемой, связанной с наркоманией, обратиться за помощью. Вы не обязаны подвергать себя такой же участи. Если люди пытаются помочь вам, помните, что они делают это из любви и заботы, поэтому, пожалуйста, не отталкивайте их. Пожалуйста, не окружайте себя помощниками, которые способствуют вашей зависимости. Пусть это будет предостережением, что все уязвимы.

Я не хочу, чтобы его смерть была напрасной. Я надеюсь, что в конце концов создам благотворительный фонд в его родной Финляндии, чтобы помочь другим людям, борющимся с теми же самыми демонами. Это должен быть открытый разговор, а не источник стыда. Мы все люди, мы все страдаем, но помощь есть. Если его история может спасти хотя бы ОДНУ жизнь, то из этой ужасной утраты, которую мы все пережили, может выйти что-то хорошее.

Покойся с миром, любимый Wildchild!»

Ex-CHILDREN OF BODOM Frontman ALEXI LAIHO: Official Cause Of Death Revealed



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

decided


5 мар 2021, 17:12		Вроде уже сразу это было понятно, и все сразу подумали что цирроз печени. Жаль конечно чувака.

Умник


5 мар 2021, 17:19		Как музыканта жалко, хоть мне и не нравится такая музыка. Но жалеть алкоголика за то, что он цирроз заработал нелогично

Svarg_1349


5 мар 2021, 17:21		Ну в принципе, сказался образ жизни типичного успешного рокера. Бесконечные туры, а следствие проблема со сном и режимом, здесь уже каждый спасается как может, ну и конечно неуемное потребление алкоголя. Здесь кому-то везет и он живет чуть дольше, как например Лемми, а кому-то не очень, как Бону Скотту.

rassol


5 мар 2021, 17:41		Цирроз и панкреанекроз. Как я и думал.

OneForSorrow


5 мар 2021, 17:54		Думаю, все и без экспертизы уже знали причину.

Санчез


5 мар 2021, 18:02		>Как музыканта жалко, хоть мне и не нравится такая музыка. Но жалеть алкоголика за то, что он цирроз заработал нелогично
Вас должна интересовать или волновать только музыка от него, если вы фанат или любитель, а вот если он алкаш .наркоман или еще кто это его дело, а не ваше


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