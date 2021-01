сегодня



SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо



SEBASTIAN BACH опубликовал четвертого января несколько фотографий с CHILDREN OF BODOM и поделился своими воспоминаниями об Алекси Лайхо:



«Новый день новая смерть... Я не могу принять, как кто-то может умереть в 41 год. Я просто не могу этого понять и осознать.



Эти фотографии были сделаны на нашем последнем концерте в Европе, когда мы играли на Barcelona Rock Fest седьмого июля 2019 года, где были и CHILDREN OF BODOM. И мы не просто разделяли одну сцену, у нас была и общая гримерка.



Я знал Алекси много лет. В одну из первых встреч когда мы тусовались в Голливуде, он вдавался в подробности, объясняя мне, что одно из его самых ранних воспоминаний о любви к рок-н-роллу заключалось в том моменте, когда его старшая сестра поехала на SKID ROW на арену в Хельсинки, Финляндия, а он был слишком маленьким чтобы туда попасть. Он объяснил мне, как это сводило его с ума тот факт, что мы выступали в его родном городе и он не мог пойти на концерт, он просил и умолял родителей, но они не разрешили ему. Он сказал мне, что именно тогда решил чем он хочет зарабатывать на жизнь.



Что ж, я просто хочу поблагодарить Алекси за тот талант, которым он обладал, будучи невероятным гитаристом. Мне посчастливилось джемить с Алекси в House of Blues в Голливуде (RIP), когда участники его группы сказали мне похлопать его по плечу посреди гитарного соло — он был явно не в восторге! Но потом он повернулся и увидел что это я и крепко обнял меня на сцене, прямо посреди песни.



Мы отлично провели время за кулисами в Испании в прошлом году. Мое последнее воспоминание об Алекси связано с тем, как я заставил его смеяться до слез, когда по ошибке назвал Janne клавишником 'Yay-Hoo'. Алекси повернулся ко мне и сказал "Как ты его назвал??? Yayhoo????" он засмеялся так f******, что плакал, повторяя имя Yayhoo снова и снова.



Спасибо за талант и спасибо за веселье Алекси. Ты ушёл слишком рано. Мысленно я с Кристен Малдериг @sassys8n, которая любила Алекси и CHILDREN OF BODOM много лет, как и все, кто с ним встречался. Мои самые искренние соболезнования его бывшей группе и новому коллективу и больше всего на свете его старшей сестре и его семье. Переживаю со всеми вами.



Мы все будем скучать по тебе, Алекси!!!!". You f****** rocked it hard man!!!! Так же, как ты сказал будучи в Финляндии когда-то очень давно!!!!»













