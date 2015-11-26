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Bodom After Midnight

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6 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью

1 сен 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой

10 май 2020 : 		 Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT

19 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO: «Почему бы мне не играть песен CHILDREN OF BODOM?»

17 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO в BODOM AFTER MIDNIGHT
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Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо



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Коллега Алекси Лайхо по CHILDREN OF BODOM и BODOM AFTER MIDNIGHT Daniel Freyberg почтил память павшего товарища:

«"We'll play together until the grave" — твои слова ко мне незадолго до... Я никогда не думал, что этот день настанет так быстро...

Для меня было честью играть рядом с тобой. Ты был тем единственным, легендой, создававшей магию и повышавшей планку до нового уровня. Я испытываю благодарность, и для меня настоящий подарок в том, что наши жизненные пути пересеклись, мы стали друзьями, и в итоге стали играть вместе. И приключение, которое ты мне организовал, навсегда останется со мной.

Я настолько опустошён, подбирая эти слова, потому что каждый раз, когда я хочу что-то написать, я начинаю плакать...

Я знаю, что не будет дня, когда я не буду тебя вспоминать. Сейчас я всеми помыслами с твоей семьёй и любимыми.

Спи спокойно, брат мой, увидимся на другой стороне».

Алекси умер на прошлой неделе в возрасте 41 года.

ALEXI LAIHO





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