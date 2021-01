сегодня



Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо



Коллега Алекси Лайхо по CHILDREN OF BODOM и BODOM AFTER MIDNIGHT Daniel Freyberg почтил память павшего товарища:



«"We'll play together until the grave" — твои слова ко мне незадолго до... Я никогда не думал, что этот день настанет так быстро...



Для меня было честью играть рядом с тобой. Ты был тем единственным, легендой, создававшей магию и повышавшей планку до нового уровня. Я испытываю благодарность, и для меня настоящий подарок в том, что наши жизненные пути пересеклись, мы стали друзьями, и в итоге стали играть вместе. И приключение, которое ты мне организовал, навсегда останется со мной.



Я настолько опустошён, подбирая эти слова, потому что каждый раз, когда я хочу что-то написать, я начинаю плакать...



Я знаю, что не будет дня, когда я не буду тебя вспоминать. Сейчас я всеми помыслами с твоей семьёй и любимыми.



Спи спокойно, брат мой, увидимся на другой стороне».



Алекси умер на прошлой неделе в возрасте 41 года.













