Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT



Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT, которое состоялось 24 октября в Tavastia, Хельсинки, Финляндия, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Needled 24/7



02. Silent Night, Bodom Night



03. Bodom After Midnight



04. Sixpounder



05. Platitudes And Barren Words



06. Living Dead Beat



07. Knuckleduster



08. Angels Don't Kill



09. Hate Me!



10. Deadnight Warrior



11. Hatebreeder



12. Everytime I Die



13. Warheart



14. Downfall



15. Hate Crew Deathroll



Encore:



16. Are You Dead Yet?



17. In Your Face





































































































































