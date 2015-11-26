Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Алекси Лайхо 85
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 60
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 36
*С Новым годом! 34
*У лидера KREATOR есть 15 песен 22
[= ||| все новости группы



*

Bodom After Midnight

*



8 янв 2021 : 		 Музыканты IMMORTAL GUARDIAN, HELION PRIME, OCEANS OF SLUMBER почтили память Алекси Лайхо

7 янв 2021 : 		 Алекси Лайхо исполняет песни DEATH

7 янв 2021 : 		 Вдова Алекси Лайхо благодарит за поддержку

6 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью

1 сен 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой

10 май 2020 : 		 Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT

19 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO: «Почему бы мне не играть песен CHILDREN OF BODOM?»

17 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO в BODOM AFTER MIDNIGHT
| - |

|||| сегодня

Музыканты IMMORTAL GUARDIAN, HELION PRIME, OCEANS OF SLUMBER почтили память Алекси Лайхо



*
zoom
*
* *
Участники IMMORTAL GUARDIAN Gabriel Guardian, Carlos Zema и Justin Piedimonte вместе с Mary Zimmer (Helion Prime), Semir Özerkan (Oceans Of Slumber) и Rex VanCandy исполнили кавер-версию CHILDREN OF BODOM "Downfall" в память об Алекси Лайхо, который скончался в возрасте 41 года.

Gabriel: «Это наша дань уважения одному из величайших металл-гитаристов, который когда-либо жил: Алекси Лайхо. Этот человек повлиял на меня так, как не влиял ни один из гитаристов. Алекси установил планку для всех нас! Он и Сантана — два моих героя всех времен. Я смотрел все его концертные видео/DVD-диски в религиозном экстазе когда был подростком и на меня оказала огромное влияние вся та легендарная музыка, что была создана в рамках CHILDREN OF BODOM и SINERGY. Эти сдвоенные гитаро/клавишные задавали мне планку и дарили вдохновение на протяжении многих лет, когда я учился играть. Мне так грустно видеть, что в мире стало меньше на одну легендарную гитару. Его музыка помогла мне пройти через некоторые из моих самых мрачных дней, он вдохновил меня на создание металлической музыки с самого первого дня.

Большое спасибо моим друзьям, которые сотрудничали со мной, чтобы это видео состоялось. Мы все фанаты Bodom и нам было весело снимать это видео. Мы все невероятно расстроены новостями, но попытались справиться с ними делая то, что у нас получается лучше всего — играя музыку. Я надеюсь, где бы Алекси ни был, он сможет услышать наш трибьют и почувствовать бесконечное количество любви, которую все его фэны испытывают к нему. Пока мы не встретимся снова... Покойся с миром, Алекси Лайхо (WildChild)!»

ALEXI LAIHO Tribute Video Posted By Members Of IMMORTAL GUARDIAN, HELION PRIME, OCEANS OF SLUMBER



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 446

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом