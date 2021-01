сегодня



Музыканты IMMORTAL GUARDIAN, HELION PRIME, OCEANS OF SLUMBER почтили память Алекси Лайхо



Участники IMMORTAL GUARDIAN Gabriel Guardian, Carlos Zema и Justin Piedimonte вместе с Mary Zimmer (Helion Prime), Semir Özerkan (Oceans Of Slumber) и Rex VanCandy исполнили кавер-версию CHILDREN OF BODOM "Downfall" в память об Алекси Лайхо, который скончался в возрасте 41 года.



Gabriel: «Это наша дань уважения одному из величайших металл-гитаристов, который когда-либо жил: Алекси Лайхо. Этот человек повлиял на меня так, как не влиял ни один из гитаристов. Алекси установил планку для всех нас! Он и Сантана — два моих героя всех времен. Я смотрел все его концертные видео/DVD-диски в религиозном экстазе когда был подростком и на меня оказала огромное влияние вся та легендарная музыка, что была создана в рамках CHILDREN OF BODOM и SINERGY. Эти сдвоенные гитаро/клавишные задавали мне планку и дарили вдохновение на протяжении многих лет, когда я учился играть. Мне так грустно видеть, что в мире стало меньше на одну легендарную гитару. Его музыка помогла мне пройти через некоторые из моих самых мрачных дней, он вдохновил меня на создание металлической музыки с самого первого дня.



Большое спасибо моим друзьям, которые сотрудничали со мной, чтобы это видео состоялось. Мы все фанаты Bodom и нам было весело снимать это видео. Мы все невероятно расстроены новостями, но попытались справиться с ними делая то, что у нас получается лучше всего — играя музыку. Я надеюсь, где бы Алекси ни был, он сможет услышать наш трибьют и почувствовать бесконечное количество любви, которую все его фэны испытывают к нему. Пока мы не встретимся снова... Покойся с миром, Алекси Лайхо (WildChild)!»







