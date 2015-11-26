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Bodom After Midnight

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6 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью

1 сен 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой

10 май 2020 : 		 Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT

19 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO: «Почему бы мне не играть песен CHILDREN OF BODOM?»

17 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO в BODOM AFTER MIDNIGHT
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|||| сегодня

STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо



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STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо, написав четвёртого января в своих социальных сетях:

«Очень печально слышать о кончине Алекси Лайхо из CHILDREN OF BODOM. Со своей группой он был частью мощного движения, которое возвестило начало высокооктановому, энергичному металлу в его самом брутальном и красивом проявлении. Мне посчастливилось встретиться с ним несколько раз и стать частью истории Guitar World вместе с ним. Он всегда был вежливым, представительным, тихим и непритязательным, но когда вы слышали, как он играл, то понимали, что воплощением этого тонкого обрамления был неистовый, уверенный в себе и монстроинструментальный гитарист высочайшего ранга. Жги, мой младший брат!»

STEVE VAI Pays Tribute To ALEXI LAIHO: He



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