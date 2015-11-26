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STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо



STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо, написав четвёртого января в своих социальных сетях:



«Очень печально слышать о кончине Алекси Лайхо из CHILDREN OF BODOM. Со своей группой он был частью мощного движения, которое возвестило начало высокооктановому, энергичному металлу в его самом брутальном и красивом проявлении. Мне посчастливилось встретиться с ним несколько раз и стать частью истории Guitar World вместе с ним. Он всегда был вежливым, представительным, тихим и непритязательным, но когда вы слышали, как он играл, то понимали, что воплощением этого тонкого обрамления был неистовый, уверенный в себе и монстроинструментальный гитарист высочайшего ранга. Жги, мой младший брат!»







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