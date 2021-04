сегодня



Обучающее видео от BODOM AFTER MIDNIGHT



BODOM AFTER MIDNIGHT опубликовали видео, в котором Waltteri Väyrynen исполняет композицию №Paint The Sky With Blood№. Этот трек взят из одноимённого ЕР, который доступен в следующих вариантах:



- 10" Spined Sleeve Oxblood

- 10" Spined Sleeve Inkspot Ox/Black

- 10" Spined Sleeve Black

- Deluxe Box

- 1 Digipak Mini CD

- Digital Album



Трек-лист Paint The Sky With Blood:



"Paint The Sky With Blood"

"Payback’s A Bitch"

"Where Dead Angels Lie" (Dissection Cover)







