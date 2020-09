сегодня



Новое видео U.D.O.



Новый видеоклип на бонус-композицию "Where the Angels Fly", записанный экс-музыкантами ACCEPT — Udo Dirkschneider'ом (вокал), Peter'ом Baltes'ом (бас, вокал) и Stefan'ом Kaufmann'ом (гитара, вокал) — с участием Sven'а Dirkschneider'а (ударные) и Manuela'ы Markewitz (вокал), доступен для просмотра ниже.



Это песня, вынесенная за рамки свежего проекта U.D.O. с оркестром бундесвера, — альбома "We Are One", но продолжающая его философию мира, единения и тревоги за будущее. Впервые за много лет все три товарища по Accept спели и сыграли вместе. Stefan Kaufmann также поучаствовал в сочинении трека.







