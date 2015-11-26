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*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 144
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*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
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*ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...» 27
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U.D.O.

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20 сен 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

1 авг 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

4 июл 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

26 июн 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва

12 июн 2020 : 		 Карантинное видео от U.D.O.

15 май 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

24 апр 2020 : 		 PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN на новом альбоме U.D.O.

4 мар 2019 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER вышел на сцену с тростью

21 янв 2019 : 		 Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур

8 окт 2018 : 		 U.D.O. нашли гитариста и басиста

21 сен 2018 : 		 Из группы U.D.O. уходит басист

24 авг 2018 : 		 U.D.O. представит гитариста в сентябре

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

17 авг 2018 : 		 Udo Dirkschneider сказал, что Bill Hudson не подошёл DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

7 июл 2018 : 		 Новое видео U.D.O.

23 июн 2018 : 		 EPK от U.D.O.

15 июн 2018 : 		 Новая песня U.D.O.

2 май 2018 : 		 Из U.D.O. ушел гитарист

26 фев 2018 : 		 U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России

21 мар 2017 : 		 U.D.O. приступили к работе над новым альбомом

17 фев 2017 : 		 Из U.D.O. и DIRKSCHNEIDER ушел гитарист

23 янв 2017 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я уже устал от сравнений, кто поёт лучше песни ACCEPT»

11 янв 2017 : 		 U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»

16 окт 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Никаких шансов на реюнион ACCEPT нет»

14 окт 2016 : 		 Концертный трек DIRKSCHNEIDER
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|||| сегодня

Новое видео U.D.O.



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Новый видеоклип на бонус-композицию "Where the Angels Fly", записанный экс-музыкантами ACCEPT — Udo Dirkschneider'ом (вокал), Peter'ом Baltes'ом (бас, вокал) и Stefan'ом Kaufmann'ом (гитара, вокал) — с участием Sven'а Dirkschneider'а (ударные) и Manuela'ы Markewitz (вокал), доступен для просмотра ниже.

Это песня, вынесенная за рамки свежего проекта U.D.O. с оркестром бундесвера, — альбома "We Are One", но продолжающая его философию мира, единения и тревоги за будущее. Впервые за много лет все три товарища по Accept спели и сыграли вместе. Stefan Kaufmann также поучаствовал в сочинении трека.




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