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PETER BALTES поедет в тур с U.D.O.



U.D.O. опубликовали следующее сообщение:



«Дорогие поклонники, как вы, возможно, уже слышали, вчера вечером Tilen Hudrap, наш бас-гитарист и бесценный член семьи U.D.O., был срочно доставлен в больницу после того, как чуть не упал на сцене. Tilen — это парень, который готов пройти босиком по горящим углям, чтобы отыграть шоу, но его тело после месяцев стресса разного рода просто не выдержало. Он находится в прекрасных руках в отличной больнице в Мюнхене, где врачи продолжают проводить тесты, чтобы определить самый быстрый способ вернуть ему здоровье. Но на данный момент лучшее лекарство — это отдых.



U.D.O. продолжат турне без Tilen'а до его полного выздоровления. Следующие два концерта в Праттельне и Штутгарте пройдут без бас-гитариста, затем к нам присоединится Peter Baltes в качестве временной замены, начиная с Берлина.



Конечно, мы все будем подавлены тем, что с нами на сцене не будет Tilen'а, но его здоровье превыше всего, и как только он будет в состоянии, вы можете быть уверены, что он появится на сцене, сотрясая мир, ещё более сильный, чем прежде.



Мы любим тебя, Tilen! Выздоравливай скорее!»



Сам музыкант рассказал о случившемся:



«Это самое трудное, что я когда-либо писал публично.



Как публичный человек я чувствую себя обязанным написать то, что я напишу, особенно потому, что я обязан это сделать перед поклонниками: поклонниками группы, моими собственными поклонниками за все годы гастролей и всеми, кто вовлечён в эти гастроли, продолжающиеся в данный момент.



Вчера моё тело сдалось на сцене.



За двадцать лет я не отменил ни одного концерта, за все годы моей профессиональной деятельности я никогда не отменял тур или концерт. Ни со сломанным пальцем, ни с температурой тела 40 °C, ни когда я еле стоял на ногах, ни после того, как не спал 52 часа, — никогда.



В начале мирового турне это было последнее, что я хотел сделать (отменить ЛЮБОЕ дело, не говоря уже о 3-месячном турне), поэтому, несмотря на моё состояние выгорания, о котором я никогда не говорил публично, и вопреки советам моих врачей и моей семьи я отправился в турне, чтобы не подвести моих братьев по группе и трудолюбивую команду и менеджмент/букинг-агентство. Я всегда гордился тем, что являюсь настоящим бойцом дороги, и в своей карьере проходил через гораздо более серьёзные ситуации, поэтому я думал, что это не будет большой проблемой (провести хороший трёхмесячный тур). Оказалось, что нет.



(Не)к счастью! Моё тело сдалось во время двух последних песен вчера.



Респираторный алкалоз, полная гипервентиляция, неконтролируемая дрожь, мгновенный коллапс функций организма и полное выгорание. Врачи в отделении скорой помощи в Мюнхене сказали, что я не должен был выходить на сцену в течение последней недели, не говоря уже обо всём лете. Моё тело работало на износ. Они, по сути, спасли меня.



Сейчас я нахожусь в больнице, пишу это и думаю обо всех, кто с этим связан. Простите меня, все мои поклонники, но мне нужно время, чтобы вернуться на 100 %.



Пожалуйста, знайте, что я бы никогда не отказался играть, если бы всё было не так серьёзно. Большая часть из этого была вызвана нереальным количеством недосыпания, стресса, американских горок поверх этого периода короны. Всё это, плюс десятилетия работы, которые привели меня на то место, где я нахожусь, наложили свой отпечаток на моё тело.



Да, я остаюсь в группе, новый альбом в работе, и кто-то хороший заменит меня на неопределённый срок, пока я не вернусь в форму, по которой вы всегда меня знали. Вы знаете, что я всегда выкладывался на 200 % и всегда буду выкладываться!



Я сделаю несколько обновлений в ближайшие дни, чтобы держать всех в курсе событий. Получил много тревожных сообщений, хочу заверить всех, что я буду в порядке и вернусь сильнее, чем когда-либо. Металлическое сердце трудно разорвать на части!



И последнее, но не менее важное и самое главное: неописуемая благодарность моим братьям по группе и команде за их поддержку в самой тяжёлой ситуации вчера и вообще. Я люблю вас, ребята!



МЕТАЛЛ ЖИВ!»















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