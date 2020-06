сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва



Как мы уже сообщали, U.D.O. записали новый альбом "We Are One" с оркестром немецких вооруженных сил Das Musikkorps der Bundeswehr, он выходит 17 июля на AFM Records/Soulfood Music. В диск войдут 15 песен, их сочинением и аранжировкой занимались музыканты U.D.O. и подполковник Christoph Scheibling. В творческом процессе приняли участие бывшие коллеги Udo Dirkschneider'а по ACCEPT — Stefan Kaufmann и Peter Baltes, а также композиторы из военного оркестра — Guido Rennert и Alexander Reuber. В интервью канадскому изданию The Metal Voice Udo рассказал о работе с Baltes'ом:



«Это изначально не планировалось. Да, мы с самого начала собирались работать со Stefan'ом Kaufmann'ом, он не так давно помогал нам на концертах как гитарист и присутствовал при наших разговорах о новом альбоме. Stefan сказал, что у него есть некоторые идеи, и он хотел бы быть звукоинженером. Я согласился. У меня никогда не было каких-либо проблем со Stefan'ом Kaufmann'ом. И вот однажды, когда я был в Германии, он сказал, что мне нужно подъехать в студию и записать несколько партий демо-вокала. Я приехал, и там неожиданно оказался Peter Baltes! Меня не предупредили, что он тоже там будет. Итак, Peter был там, он делал что-то со Stefan'ом для своих проектов. После ухода из ACCEPT Peter занимается очень многими вещами. Мы о многом поговорили. Затем Peter сказал, что я делаю очень интересный проект, и у него есть кое-какие идеи для нас. У меня никогда не было никаких проблем с Peter'ом. В итоге Stefan и Peter действительно предложили очень хорошие вещи.



Я вообще не такой человек, чтобы возражать против чужих идей. Дело в том, что самым важным для этого проекта являлось наличие по-настоящему хорошего материала, при этом не так важно, кто конкретно написал ту или иную песню. И Peter реально был рад внести свой вклад, как и Stefan. И я очень доволен. Stefan проделал хорошую работу. Сведение — это тоже его заслуга...



Было очень радостно пообщаться с Peter'ом. Между нами никогда не было ничего плохого. Мы встретились так, как будто до этого виделись не далее как вчера, а на самом деле мы не общались 15 лет.



Мы вообще не обсуждали с ним его возможное участие в U.D.O. в качестве бас-гитариста. У него столько своих проектов, он очень занят! Не думаю, что мы будем снова вместе играть в одной группе, но если он попросит меня записать партии гостевого вокала для его сольника (говорят, он работает над ним), то я с удовольствием это сделаю».



Sven, сын Udo, который играет на ударных в U.D.O., добавил:



«Также это было бы странно при том, что у нас уже есть сильная группа, отличная команда из пяти музыкантов. Все прекрасно ладят друг с другом. И было бы немного странно сказать что-то типа: "Чувак, сейчас играет Peter, потому что он Peter". Так мы могли бы попросту разрушить то, что упорно строили, потратив время на поиски подходящих людей. А ведь сейчас у нас всё отлично. Каждый из нас делает потрясающую работу, все хороши на своём месте».





























