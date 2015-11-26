UDO DIRKSCHNEIDER — об исполнении материала ACCEPT: «Люди по-прежнему хотят слышать эти песни»
Спустя почти семь лет после объявления о том, что он отправится в специальный тур, во время которого в последний раз исполнит песни ACCEPT под вывеской DIRKSCHNEIDER, прежде чем навсегда закрыть эту главу, бывший фронтмен ACCEPT Udo Dirkschneider продолжает исполнять материал ACCEPT на отдельных концертах, в том числе на концерте U.D.O., состоявшемся 18 сентября 2020 года в Пловдиве, Болгария, который был выпущен на DVD и Blu-ray в марте 2021 года. В разговоре с El Lado Oscuro о том, почему треки ACCEPT всё ещё находят свое место в сет-листе U.D.O., Udo рассказал:
«Я выступал с DIRKSCHNEIDER почти три года и три года играл только песни ACCEPT — думаю, около трёхсот концертов или около того. И это тоже не было запланировано. Планировалось сделать, может быть, 10, 15 специальных шоу, но потом всё закрутилось. И после этих трёх лет я действительно хотел сказать: "Да ладно. Я больше не хочу исполнять материал ACCEPT". Я имею в виду, что на данный момент у меня вышло 16 альбомов с U.D.O., и я сказал: "Хватит. У нас достаточно собственных вещей". Но потом мы выступили в Болгарии, и, конечно, промоутер сказал: "Это особенный вечер. Может быть, вы сыграете несколько песен ACCEPT?" И я сказал: "Хорошо. Давай. Это единственное шоу в этом году. Мы включим несколько песен ACCEPT в сет-лист". И [в 2021 году] у нас было два шоу: в Бельгии [на фестивале] Alcatraz и на фестивале в Чехии, но это было под именем DIRKSCHNEIDER. Так что это уже было запланировано на 2020 год для юбилейного шоу "Metal Heart". А потом они сказали: "Хорошо, мы хотим провести эти шоу сейчас. Но вы должны сделать это под именем DIRKSCHNEIDER". И тогда, скажем так, в конце концов для нас не имеет значения, под каким именем исполнять: DIRKSCHNEIDER, U.D.O. или каким-то другим. В итоге неважно, какие песни мы играем, кроме U.D.O.; для нас было самым важным выйти на сцену и играть перед людьми. И, конечно, публика это оценила. Я имею в виду, что они по-прежнему хотят слышать эти песни. Хорошо, я не должен исполнять весь вечер песни ACCEPT».
Dirkschneider рассказал, что просьбы продолжать играть материал ACCEPT поступали и от промоутеров в Америке:
«Промоутеры подходили и говорили: "Да, тур, бла-бла-бла". Сейчас он также перенесён на [2022 год]. А потом они сказали: "Да, но мы слышали, что Удо не хочет исполнять песни ACCEPT". И тогда мой менеджмент ответил: "Да". А промоутер сказал: "Да, но он не может выступать в Америке без "Balls To The Wall". Это невозможно". Они очень просили, это должно быть в сет-листе. Тогда я сказал: "Хорошо. Давайте. Я знаю, что "Balls To The Wall" в Америке — это очень популярная песня". Поэтому я сказал: "Да. Давайте". Это не имеет значения. И теперь все подходят и говорят: "Когда вы поедете в турне, может быть, вы сможете включить туда три или четыре песни ACCEPT". Конечно, они всегда просят "Balls To The Wall", "Metal Heart", "Fast As A Shark" и, скажем, "Restless And Wild" или что-то в этом роде. Так что посмотрим. Может быть, в следующем туре мы поставим её в конце на бис.
В конце концов дело в том, чтобы дать людям то, что они хотят. Кто-то как-то сказал: "Ты можешь представить концерт DEEP PURPLE без исполнения ими "Smoke On The Water"?" Я ответил: "Не совсем". Тогда он сказал: "Хорошо. Ты в той же ситуации. Они хотят услышать классические вещи". Так что это обязательно произойдёт».
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