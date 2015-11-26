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Фрагмент нового DVD U.D.O.



U.D.O. выпустят новый концертный альбом "Live In Bulgaria 2020 – Pandemic Survival" 19 марта этого года на AFM Records. Планируются издания на CD/DVD и Blueray/CD, а также аудиоверсия на виниле (три диска, в наличии лимитированные тиражи жёлтого, красного и жёлто-чёрного мраморного винила).



Как можно догадаться по названию, новый концертник записан в Болгарии на единственном и чудом состоявшемся в 2020 году концерте группы. "Live In Bulgaria" — пятый «живой» альбом U.D.O. Коллектив выступил в амфитеатре в городе Пловдив 18 сентября прошлого года перед 2 500 поклонников с полным соблюдением противоэпидемических мер. "Live In Bulgaria 2020 — Pandemic Survival" — это запись исторического шоу, сыгранного в это непростое время и потребовавшего немало усилий для его организации. В дополнение к сет-листу тура, посвящённого альбому "Steelfactory", в программу этого специального выступления вошли песни, нечасто исполняемые живьём, а также к радости собравшейся публики несколько классических номеров ACCEPT. Надеемся, что выпуск этого альбома хоть как-то скрасит этот период с перенесёнными и отменёнными концертами, в том числе российских туров U.D.O. и Dirkschneider.



CD1

"Tongue Reaper"

"Make The Move"

"Midnight Mover"

"Wrong Side Of Midnight"

"Metal Machine"

"Independence Day"

"Rose In The Desert"

"Vendetta"

"Rising High"

"Prologue: The Great Unknown"

"In The Darkness"

"I Give As Good As I Get"

"Princess Of The Dawn"



CD2

"Timebomb"

Drum Solo

Bass Solo

"Hungry And Angry"

"One Heart One Soul"

"Man And Machine"

"Animal House"

"They Want War"

"Metal Heart"

"Fast As Shark"

"Balls To The Wall"

Outro ("Stillness Of Time")



Видео "Man And Machine" доступно ниже.







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