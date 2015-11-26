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U.D.O.

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23 янв 2021 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

13 янв 2021 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет весной

20 сен 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

1 авг 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

4 июл 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

26 июн 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва

12 июн 2020 : 		 Карантинное видео от U.D.O.

15 май 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

24 апр 2020 : 		 PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN на новом альбоме U.D.O.

4 мар 2019 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER вышел на сцену с тростью

21 янв 2019 : 		 Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур

8 окт 2018 : 		 U.D.O. нашли гитариста и басиста

21 сен 2018 : 		 Из группы U.D.O. уходит басист

24 авг 2018 : 		 U.D.O. представит гитариста в сентябре

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

17 авг 2018 : 		 Udo Dirkschneider сказал, что Bill Hudson не подошёл DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

7 июл 2018 : 		 Новое видео U.D.O.

23 июн 2018 : 		 EPK от U.D.O.

15 июн 2018 : 		 Новая песня U.D.O.

2 май 2018 : 		 Из U.D.O. ушел гитарист

26 фев 2018 : 		 U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России

21 мар 2017 : 		 U.D.O. приступили к работе над новым альбомом

17 фев 2017 : 		 Из U.D.O. и DIRKSCHNEIDER ушел гитарист

23 янв 2017 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я уже устал от сравнений, кто поёт лучше песни ACCEPT»

11 янв 2017 : 		 U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»
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Фрагмент нового DVD U.D.O.



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U.D.O. выпустят новый концертный альбом "Live In Bulgaria 2020 – Pandemic Survival" 19 марта этого года на AFM Records. Планируются издания на CD/DVD и Blueray/CD, а также аудиоверсия на виниле (три диска, в наличии лимитированные тиражи жёлтого, красного и жёлто-чёрного мраморного винила).

Как можно догадаться по названию, новый концертник записан в Болгарии на единственном и чудом состоявшемся в 2020 году концерте группы. "Live In Bulgaria" — пятый «живой» альбом U.D.O. Коллектив выступил в амфитеатре в городе Пловдив 18 сентября прошлого года перед 2 500 поклонников с полным соблюдением противоэпидемических мер. "Live In Bulgaria 2020 — Pandemic Survival" — это запись исторического шоу, сыгранного в это непростое время и потребовавшего немало усилий для его организации. В дополнение к сет-листу тура, посвящённого альбому "Steelfactory", в программу этого специального выступления вошли песни, нечасто исполняемые живьём, а также к радости собравшейся публики несколько классических номеров ACCEPT. Надеемся, что выпуск этого альбома хоть как-то скрасит этот период с перенесёнными и отменёнными концертами, в том числе российских туров U.D.O. и Dirkschneider.

CD1
"Tongue Reaper"
"Make The Move"
"Midnight Mover"
"Wrong Side Of Midnight"
"Metal Machine"
"Independence Day"
"Rose In The Desert"
"Vendetta"
"Rising High"
"Prologue: The Great Unknown"
"In The Darkness"
"I Give As Good As I Get"
"Princess Of The Dawn"

CD2
"Timebomb"
Drum Solo
Bass Solo
"Hungry And Angry"
"One Heart One Soul"
"Man And Machine"
"Animal House"
"They Want War"
"Metal Heart"
"Fast As Shark"
"Balls To The Wall"
Outro ("Stillness Of Time")

Видео "Man And Machine" доступно ниже.

U.D.O. Debuts



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Kiskenbassker


23 янв 2021, 18:38		Голосок-то подсел

grgr


23 янв 2021, 18:44		У тебя-то к 70-ти не только голосок подсядет, небось.

Kiskenbassker


23 янв 2021, 18:54		Желательно беречь то, что может подсесть. А не курить по две пачки сигарет в день и с гордостью заявлять об этом в интервью.

Exceptional


23 янв 2021, 19:05		Kiskenbassker, етить ты душный


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