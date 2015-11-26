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U.D.O.

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23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

1 авг 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

4 июл 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

26 июн 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва

12 июн 2020 : 		 Карантинное видео от U.D.O.

15 май 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

24 апр 2020 : 		 PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN на новом альбоме U.D.O.

4 мар 2019 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER вышел на сцену с тростью

21 янв 2019 : 		 Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур

8 окт 2018 : 		 U.D.O. нашли гитариста и басиста

21 сен 2018 : 		 Из группы U.D.O. уходит басист

24 авг 2018 : 		 U.D.O. представит гитариста в сентябре

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

17 авг 2018 : 		 Udo Dirkschneider сказал, что Bill Hudson не подошёл DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

7 июл 2018 : 		 Новое видео U.D.O.

23 июн 2018 : 		 EPK от U.D.O.

15 июн 2018 : 		 Новая песня U.D.O.

2 май 2018 : 		 Из U.D.O. ушел гитарист

26 фев 2018 : 		 U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России

21 мар 2017 : 		 U.D.O. приступили к работе над новым альбомом

17 фев 2017 : 		 Из U.D.O. и DIRKSCHNEIDER ушел гитарист

23 янв 2017 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я уже устал от сравнений, кто поёт лучше песни ACCEPT»

11 янв 2017 : 		 U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»

16 окт 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Никаких шансов на реюнион ACCEPT нет»

14 окт 2016 : 		 Концертный трек DIRKSCHNEIDER

1 окт 2016 : 		 Концертный трек DIRKSCHNEIDER
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Видео с текстом от U.D.O.



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"Future is the reason why", новое видео с текстом от U.D.O. с военным оркестром Бундесвера, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “We Are One”, вышедшего на AFM Records 17 июля.

Альбом содержит 15 песен, подготовленных и аранжированных коллективом U.D.O. совместно с руководителем оркестра Christoph'ом Scheibling'ом и при участии двух бывших музыкантов ACCEPT — Stefan'а Kaufmann'а и Peter'а Baltes'а, а также штатных композиторов немецких вооруженных сил — Guido Rennert'а и Alexander'а Reuber'а.

Группа об идее песни:

«Мы все живём на этой планете. Не имеет значения, кто мы и что мы делаем. У нас у всех одна планета. У нас нет планеты Б. Когда я вижу фото пластика в наших океанах, когда я слышу об очередной климатической катастрофе в новостях, я удивляюсь тому, как неуважительно и безответственно мы порою ведём себя. Это касается не только нас самих, но и всех остальных, и не в последнюю очередь наших детей!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Blazy


23 авг 2020, 12:28		Accept и U.D.O. всегда мне нравился, с детства так сказать. Но смотря это видео, понимаю, что мне скучно. Даже более того, дед, который под оркестр визжит фальцетом, вызывает у меня когнитивный диссонанс. Лучше бы под оркестр пел своим чистым вокалом, он у него вполне неплох.
Пойду лучше Faceless World в сотый раз послушаю

Mich


23 авг 2020, 17:24		Да, верещание Удо, по большому счету, не подходит под эту музыку, но он уже не может позволить себе спеть по другому - такой голос - это его узнаваемость


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