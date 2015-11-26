"Future is the reason why", новое видео с текстом от U.D.O. с военным оркестром Бундесвера, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “We Are One”, вышедшего на AFM Records 17 июля.
Альбом содержит 15 песен, подготовленных и аранжированных коллективом U.D.O. совместно с руководителем оркестра Christoph'ом Scheibling'ом и при участии двух бывших музыкантов ACCEPT — Stefan'а Kaufmann'а и Peter'а Baltes'а, а также штатных композиторов немецких вооруженных сил — Guido Rennert'а и Alexander'а Reuber'а.
Группа об идее песни:
«Мы все живём на этой планете. Не имеет значения, кто мы и что мы делаем. У нас у всех одна планета. У нас нет планеты Б. Когда я вижу фото пластика в наших океанах, когда я слышу об очередной климатической катастрофе в новостях, я удивляюсь тому, как неуважительно и безответственно мы порою ведём себя. Это касается не только нас самих, но и всех остальных, и не в последнюю очередь наших детей!»
Blazy
Пойду лучше Faceless World в сотый раз послушаю
Mich
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