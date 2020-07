сегодня



Новое видео U.D.O.



"Neon Diamond", новое видео U.D.O., в котором также принимала участие Manuela Markewitz, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "We Are One", выход которого намечен на 17 июля на AFM Records/Soulfood Music.



Трек-лист:



"Pandemonium"

"We Are One"

"Love And Sin"

"Future Is The Reason Why"

"Children Of The World"

"Blindfold (The Last Defender)"

"Blackout"

"Mother Earth"

"Rebel Town"

"Natural Forces"

"Neon Diamond"

"Beyond Gravity"

"Here We Go Again"

"We Strike Back"

"Beyond Good And Evil"







