Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Почему EXODUS не стали популярными? 46
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 33
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 15
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом? 10
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
*DARK FORTRESS всё 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Почему EXODUS не стали популярными? 46
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 33
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
[= ||| все новости группы



*

U.D.O.

*



16 дек 2022 : 		 U.D.O. расстались с басистом

20 ноя 2022 : 		 Визуальный ряд от U.D.O.

14 окт 2022 : 		 Новая песня U.D.O.

29 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

18 сен 2022 : 		 Нереализованный трек от U.D.O.

12 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

6 сен 2022 : 		 PETER BALTES поедет в тур с U.D.O.

18 янв 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — об исполнении материала ACCEPT: «Люди по-прежнему хотят слышать эти песни»

22 дек 2021 : 		 U.D.O. на ATOMIC FIRE RECORDS и готовит юбилейный альбом

28 окт 2021 : 		 Вокалист U.D.O. — о наследии

15 окт 2021 : 		 Лидер U.D.O. — о том, почему продолжает мучать песни ACCEPT

18 сен 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

15 июл 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

1 июл 2021 : 		 Гамовер от U.D.O. случится осенью

23 июн 2021 : 		 U.D.O. работают над «очень интересным» альбомом

28 фев 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза U.D.O.

9 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что новый студийный альбом U.D.O. будет выпущен «после лета»

23 янв 2021 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

13 янв 2021 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет весной

20 сен 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

1 авг 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

4 июл 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

26 июн 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва

12 июн 2020 : 		 Карантинное видео от U.D.O.
Показать далее
| - |

|||| сегодня

U.D.O. расстались с басистом



zoom
Басист группы U.D.O. сообщил о своем уходе из коллектива:

«Уважаемые поклонники, хочу сообщить вам, что я решил покинуть группу U.D.O. по собственному желанию. Это исключительно мое решение, я пришел к нему после нескольких недель тщательного обдумывания.

После 4 альбомов (2 студийных альбома и 1 концертный альбом/DVD и студийная компиляция) и мировых концертных туров и выступлений как с U.D.O., так и с DIRKSCHNEIDER я решил, что пришло время для меня заняться другими делами в мире металла.

Спасибо всем поклонникам по всему миру за огромную поддержку и удачи участникам коллектива во всех будущих начинаниях.

Впереди еще очень много интересного!

Еще раз спасибо всем, Tilen»






Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 дек 2022
N
Nepalcev
Балтес???
16 дек 2022
гладиатор
Балтес напрашивается сам собой.. было бы здорово
16 дек 2022
o
olly71
гладиатор, про Балтеса подумали наверняка большинство но боюсь он уже ничего не изменит в той печальной ситуации в которой оказалась группа . Балтес не пишет музыку а группе нужен хороший композитор . И от Смирнова легко бы избавились но Кауффман и Дит в группу не вернутся .

просмотров: 752

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом