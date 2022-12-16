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U.D.O. расстались с басистом



Басист группы U.D.O. сообщил о своем уходе из коллектива:



«Уважаемые поклонники, хочу сообщить вам, что я решил покинуть группу U.D.O. по собственному желанию. Это исключительно мое решение, я пришел к нему после нескольких недель тщательного обдумывания.



После 4 альбомов (2 студийных альбома и 1 концертный альбом/DVD и студийная компиляция) и мировых концертных туров и выступлений как с U.D.O., так и с DIRKSCHNEIDER я решил, что пришло время для меня заняться другими делами в мире металла.



Спасибо всем поклонникам по всему миру за огромную поддержку и удачи участникам коллектива во всех будущих начинаниях.



Впереди еще очень много интересного!



Еще раз спасибо всем, Tilen»











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