Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ARCH ENEMY 54
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 52
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 34
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 33
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 31
[= ||| все новости группы



*

U.D.O.

*



28 окт 2021 : 		 Вокалист U.D.O. — о наследии

15 окт 2021 : 		 Лидер U.D.O. — о том, почему продолжает мучать песни ACCEPT

18 сен 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

15 июл 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

1 июл 2021 : 		 Гамовер от U.D.O. случится осенью

23 июн 2021 : 		 U.D.O. работают над «очень интересным» альбомом

28 фев 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза U.D.O.

9 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что новый студийный альбом U.D.O. будет выпущен «после лета»

23 янв 2021 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

13 янв 2021 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет весной

20 сен 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

1 авг 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

4 июл 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

26 июн 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва

12 июн 2020 : 		 Карантинное видео от U.D.O.

15 май 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

24 апр 2020 : 		 PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN на новом альбоме U.D.O.

4 мар 2019 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER вышел на сцену с тростью

21 янв 2019 : 		 Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур

8 окт 2018 : 		 U.D.O. нашли гитариста и басиста

21 сен 2018 : 		 Из группы U.D.O. уходит басист

24 авг 2018 : 		 U.D.O. представит гитариста в сентябре

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

17 авг 2018 : 		 Udo Dirkschneider сказал, что Bill Hudson не подошёл DIRKSCHNEIDER и U.D.O.
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист U.D.O. — о наследии



*
zoom
*
* *
Udo Dirkschneider в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каким он видит своё наследие:

«Я всегда стараюсь быть нормальным. Я не типичная знаменитость из мира рок-н-ролла, [носящая] солнцезащитные очки и [говорящая людям]: "Эй, чууууваааак..." Я стараюсь быть нормальным, обычным человеком. Но я знаю, что вдохновил много групп, — с ACCEPT и теперь с U.D.O. Это заставляет испытывать гордость за то, что ты сделал что-то в этом бизнесе — вдохновил других музыкантов, причём очень известных. И это было действительно, из серии: "Ух! Хорошо". Это внушает гордость. И тогда ты понимаешь, что ты чего-то добился в этом бизнесе. Так что для меня на этом всё. Ну, типа, хорошо, спасибо большое».

UDO DIRKSCHNEIDER Talks His Legacy:





Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Family Ghost


28 окт 2021, 11:29		Новость про УДО висит уже несколько часов, а нашего любимого сектанта все еще нет... непорядок!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 988

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом