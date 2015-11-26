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Вокалист U.D.O. — о наследии



Udo Dirkschneider в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каким он видит своё наследие:



«Я всегда стараюсь быть нормальным. Я не типичная знаменитость из мира рок-н-ролла, [носящая] солнцезащитные очки и [говорящая людям]: "Эй, чууууваааак..." Я стараюсь быть нормальным, обычным человеком. Но я знаю, что вдохновил много групп, — с ACCEPT и теперь с U.D.O. Это заставляет испытывать гордость за то, что ты сделал что-то в этом бизнесе — вдохновил других музыкантов, причём очень известных. И это было действительно, из серии: "Ух! Хорошо". Это внушает гордость. И тогда ты понимаешь, что ты чего-то добился в этом бизнесе. Так что для меня на этом всё. Ну, типа, хорошо, спасибо большое».







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