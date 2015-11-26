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U.D.O.

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20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

15 июл 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

1 июл 2021 : 		 Гамовер от U.D.O. случится осенью

23 июн 2021 : 		 U.D.O. работают над «очень интересным» альбомом

28 фев 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза U.D.O.

9 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что новый студийный альбом U.D.O. будет выпущен «после лета»

23 янв 2021 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

13 янв 2021 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет весной

20 сен 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

1 авг 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

4 июл 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

26 июн 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва

12 июн 2020 : 		 Карантинное видео от U.D.O.

15 май 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

24 апр 2020 : 		 PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN на новом альбоме U.D.O.

4 мар 2019 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER вышел на сцену с тростью

21 янв 2019 : 		 Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур

8 окт 2018 : 		 U.D.O. нашли гитариста и басиста

21 сен 2018 : 		 Из группы U.D.O. уходит басист

24 авг 2018 : 		 U.D.O. представит гитариста в сентябре

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

17 авг 2018 : 		 Udo Dirkschneider сказал, что Bill Hudson не подошёл DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

7 июл 2018 : 		 Новое видео U.D.O.

23 июн 2018 : 		 EPK от U.D.O.

15 июн 2018 : 		 Новая песня U.D.O.
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Видео с текстом от U.D.O.



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"Kids And Guns", новое видео с текстом от группы U.D.O., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Game Over", выходящего 22 октября на AFM Records.

Трек-лист:

01. Fear Detector

02. Holy Invaders

03. Prophecy

04. Empty Eyes

05. I See Red

06. Metal Never Dies

07. Kids And Guns

08. Like A Beast

09. Don't Wanna Say Goodbye

10. Unbroken

11. Marching Tank

12. Thunder Road

13. Midnight Stranger

14. Speed Seeker

15. Time Control

16. Metal Damnation



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