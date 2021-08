сегодня



Видео с текстом от U.D.O.



"Kids And Guns", новое видео с текстом от группы U.D.O., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Game Over", выходящего 22 октября на AFM Records.



Трек-лист:



01. Fear Detector



02. Holy Invaders



03. Prophecy



04. Empty Eyes



05. I See Red



06. Metal Never Dies



07. Kids And Guns



08. Like A Beast



09. Don't Wanna Say Goodbye



10. Unbroken



11. Marching Tank



12. Thunder Road



13. Midnight Stranger



14. Speed Seeker



15. Time Control



16. Metal Damnation http://www.udo-online.de







