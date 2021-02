сегодня



Фрагмент концертного релиза U.D.O.



"Wrong Side Of Midnight", новое видео группы U.D.O., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live in Bulgaria 2020 – Pandemic Survival Show", выходящего 19 марта на AFM Records в CD/DVD и Blueray/CD версиях, а также в аудио на виниле.



Материал записан в Болгарии на единственном состоявшемся в прошлом году концерте группы. Live In Bulgaria - пятый живой альбом U.D.O. Коллектив выступил в амфитеатре в городе Пловдив 18 сентября 2020 года перед 2500 тысячами поклонников с полным соблюдением противоэпидемических мер. В программу этого специального выступления вошли хиты и песни, нечасто исполняемые живьем, а также, к радости собравшейся публики, несколько классических номеров ACCEPT.



Трек-лист



DVD:

1. Intro

2. Tongue Reaper

3. Make The Move

4. Midnight Mover

5. Wrong Side Of Midnight

6. Metal Machine

7. Independence Day

8. Rose In The Desert

9. Vendetta

10. Rising High

11. Prologue: The Great Unknown

12. In The Darkness

13. I Give As Good As I Get

14. Princess Of The Dawn

15. Timebomb

16. Drum Solo

17. Bass Solo

18. Hungry And Angry

19. One Heart One Soul

20. Man And Machine

21. Animal House

22. They Want War

23. Metal Heart

24. Fast As Shark

25. Balls To The Wall

26. Outro (Stillness Of Time)



CD1:

1. Tongue Reaper

2. Make The Move

3. Midnight Mover

4. Wrong Side Of Midnight

5. Metal Machine

6. Independence Day

7. Rose In The Desert

8. Vendetta

9. Rising High

10. Prologue: The Great Unknown

11. In The Darkness

12. I Give As Good As I Get

13. Princess Of The Dawn



CD2:

1. Timebomb

2. Drum Solo

3. Bass Solo

4. Hungry And Angry

5. One Heart One Soul

6. Man And Machine

7. Animal House

8. They Want War

9. Metal Heart

10. Fast As Shark

11. Balls To The Wall

12. Outro (Stillness Of Time) http://www.udo-online.de







