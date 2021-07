сегодня



Гамовер от U.D.O. случится осенью



U.D.O. выпустит новую работу, получившую название "Game Over", 22 октября 2021 года в форматах диджипак, бокс-сет (с LED лампой 3D) и на нескольких видах винила. Диск будет включать 16 разнообразных песен - мощных тяжелых и полных энергии треков в духе U.D.O., но не без сюрпризов, как обещают лидер и его команда.



Название работы "Game Over" отражает размышления о возможном фатальном будущем человечества, если оно не переосмыслит некоторые аспекты своего существования. Например, в песне группа "Kids And Guns" критикует рост количества оружия в США, который выливается в трагические случаи стрельбы в школах, от которых страдают и погибают дети.



Трек-лист:



01. Fear Detector

02. Holy Invaders

03. Prophecy

04. Empty Eyes

05. I See Red

06. Metal Never Dies

07. Kids And Guns

08. Like A Beast

09. Don’t Wanna Say Goodbye

10. Unbroken

11. Marching Tank

12. Thunder Road

13. Midnight Stranger

14. Speed Seeker

15. Time Control

16. Metal Damnation http://www.udo-online.de





