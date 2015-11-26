Гамовер от U.D.O. случится осенью

U.D.O. выпустит новую работу, получившую название "Game Over", 22 октября 2021 года в форматах диджипак, бокс-сет (с LED лампой 3D) и на нескольких видах винила. Диск будет включать 16 разнообразных песен - мощных тяжелых и полных энергии треков в духе U.D.O., но не без сюрпризов, как обещают лидер и его команда.
Название работы "Game Over" отражает размышления о возможном фатальном будущем человечества, если оно не переосмыслит некоторые аспекты своего существования. Например, в песне группа "Kids And Guns" критикует рост количества оружия в США, который выливается в трагические случаи стрельбы в школах, от которых страдают и погибают дети.
Трек-лист:
01. Fear Detector
02. Holy Invaders
03. Prophecy
04. Empty Eyes
05. I See Red
06. Metal Never Dies
07. Kids And Guns
08. Like A Beast
09. Don’t Wanna Say Goodbye
10. Unbroken
11. Marching Tank
12. Thunder Road
13. Midnight Stranger
14. Speed Seeker
15. Time Control
16. Metal Damnation
decided
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