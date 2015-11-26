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UDO DIRKSCHNEIDER вышел на сцену с тростью



Видео с выступления U.D.O. в рамках круиза Monsters Of Rock, в ходе которого лидер коллектива пел опираясь на трость, доступно ниже.















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