сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что новый студийный альбом U.D.O. будет выпущен «после лета»



Фронтмен U.D.O. Udo Dirkschneider подтвердил Hardrock Haven, что новый альбом группы будет выпущен «после лета». Он также рассказал о том, как он и его товарищи по группе остаются креативными во время пандемии:



«Прямо сейчас мы собираем песни — снова [смеётся] — даже несмотря на то, что мы почти закончили работу над новым альбомом U.D.O., но мы решили: "Давайте работать, работать и ещё раз работать [над ним]". Так что мы пишем песни, и в марте я снова собираюсь в студию. Это лучше, чем смотреть на стену. Мы просто продолжаем работать и сочинять».



Udo также выразил свой оптимизм по поводу того, что недавно запланированное на осень 2021 года европейское турне U.D.O. "Game Over" состоится в соответствии с планом:



«Мы надеемся и скрещиваем пальцы [смеётся], что сможем это сделать. На данный момент никто не знает, получится всё на самом деле или нет. Посмотрим, но на текущий момент всё выглядит немного лучше... Хотя это займёт некоторое время. Я думаю, может быть, после лета — надеюсь на это — мы сможем снова приступить к гастролям. Так что когда наши промоутеры спросили, хотим ли мы начать гастроли и должны ли они начать бронирование, мы ответили: "Давайте сделаем это", но теперь мы просто скрещиваем пальцы и ждём, получился ли. Если всё получится, это будет очень долгий тур. Это Россия, потом, может быть, Украина, как они тоже просят, а потом вся Европа... В 2022 году мы будем играть в остальной Европе, а потом, так как мы отменили концерты в Америке и Канаде в 2020 году, мы должны перенести их на более поздний срок. Нам также пришлось отменить наш тур по Южной Америке, так что если всё будет нормально, это будет долгий-долгий тур с продолжением в 2022 году».







+6 -0



( 2 ) просмотров: 976

