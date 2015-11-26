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U.D.O.

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9 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что новый студийный альбом U.D.O. будет выпущен «после лета»

23 янв 2021 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

13 янв 2021 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет весной

20 сен 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

1 авг 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

4 июл 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

26 июн 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва

12 июн 2020 : 		 Карантинное видео от U.D.O.

15 май 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

24 апр 2020 : 		 PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN на новом альбоме U.D.O.

4 мар 2019 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER вышел на сцену с тростью

21 янв 2019 : 		 Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур

8 окт 2018 : 		 U.D.O. нашли гитариста и басиста

21 сен 2018 : 		 Из группы U.D.O. уходит басист

24 авг 2018 : 		 U.D.O. представит гитариста в сентябре

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

17 авг 2018 : 		 Udo Dirkschneider сказал, что Bill Hudson не подошёл DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

7 июл 2018 : 		 Новое видео U.D.O.

23 июн 2018 : 		 EPK от U.D.O.

15 июн 2018 : 		 Новая песня U.D.O.

2 май 2018 : 		 Из U.D.O. ушел гитарист

26 фев 2018 : 		 U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России

21 мар 2017 : 		 U.D.O. приступили к работе над новым альбомом

17 фев 2017 : 		 Из U.D.O. и DIRKSCHNEIDER ушел гитарист

23 янв 2017 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я уже устал от сравнений, кто поёт лучше песни ACCEPT»
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UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что новый студийный альбом U.D.O. будет выпущен «после лета»



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Фронтмен U.D.O. Udo Dirkschneider подтвердил Hardrock Haven, что новый альбом группы будет выпущен «после лета». Он также рассказал о том, как он и его товарищи по группе остаются креативными во время пандемии:

«Прямо сейчас мы собираем песни — снова [смеётся] — даже несмотря на то, что мы почти закончили работу над новым альбомом U.D.O., но мы решили: "Давайте работать, работать и ещё раз работать [над ним]". Так что мы пишем песни, и в марте я снова собираюсь в студию. Это лучше, чем смотреть на стену. Мы просто продолжаем работать и сочинять».

Udo также выразил свой оптимизм по поводу того, что недавно запланированное на осень 2021 года европейское турне U.D.O. "Game Over" состоится в соответствии с планом:

«Мы надеемся и скрещиваем пальцы [смеётся], что сможем это сделать. На данный момент никто не знает, получится всё на самом деле или нет. Посмотрим, но на текущий момент всё выглядит немного лучше... Хотя это займёт некоторое время. Я думаю, может быть, после лета — надеюсь на это — мы сможем снова приступить к гастролям. Так что когда наши промоутеры спросили, хотим ли мы начать гастроли и должны ли они начать бронирование, мы ответили: "Давайте сделаем это", но теперь мы просто скрещиваем пальцы и ждём, получился ли. Если всё получится, это будет очень долгий тур. Это Россия, потом, может быть, Украина, как они тоже просят, а потом вся Европа... В 2022 году мы будем играть в остальной Европе, а потом, так как мы отменили концерты в Америке и Канаде в 2020 году, мы должны перенести их на более поздний срок. Нам также пришлось отменить наш тур по Южной Америке, так что если всё будет нормально, это будет долгий-долгий тур с продолжением в 2022 году».

UDO DIRKSCHNEIDER: New U.D.O. Studio Album To Be Released



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

гладиатор


9 фев 2021, 17:22		Да, концерт Удо уже в третий раз переносят. Хочется надеяться, что осенью таки можно будет пойти на концерт, но, если смотреть правде в глаза - сильно вряд ли будут концерты этой осенью.

Exceptional


9 фев 2021, 21:49		Т.е. у него уже один альбом есть, и ща уже второй собирается?


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