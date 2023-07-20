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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 58
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 38
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 15
*Новое видео DOGMA 15
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U.D.O.

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20 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от U.D.O.

23 июн 2023 : 		 Новая песня U.D.O.

19 май 2023 : 		 Новый альбом U.D.O. выйдет летом

14 апр 2023 : 		 PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER

6 апр 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отношения к ACCEPT, чем сами ACCEPT»

16 дек 2022 : 		 U.D.O. расстались с басистом

20 ноя 2022 : 		 Визуальный ряд от U.D.O.

14 окт 2022 : 		 Новая песня U.D.O.

29 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

18 сен 2022 : 		 Нереализованный трек от U.D.O.

12 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

6 сен 2022 : 		 PETER BALTES поедет в тур с U.D.O.

18 янв 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — об исполнении материала ACCEPT: «Люди по-прежнему хотят слышать эти песни»

22 дек 2021 : 		 U.D.O. на ATOMIC FIRE RECORDS и готовит юбилейный альбом

28 окт 2021 : 		 Вокалист U.D.O. — о наследии

15 окт 2021 : 		 Лидер U.D.O. — о том, почему продолжает мучать песни ACCEPT

18 сен 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

15 июл 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

1 июл 2021 : 		 Гамовер от U.D.O. случится осенью

23 июн 2021 : 		 U.D.O. работают над «очень интересным» альбомом

28 фев 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза U.D.O.

9 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что новый студийный альбом U.D.O. будет выпущен «после лета»

23 янв 2021 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

13 янв 2021 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет весной

20 сен 2020 : 		 Новое видео U.D.O.
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|||| 20 июл 2023

Демонстрационное видео от U.D.O.



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U.D.O. опубликовали видео, в котором Андрей Смирнов демонстрирует исполнение нового сингла "Forever Free".

U.D.O. Release Guitar Playthrough Video For New Single




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20 июл 2023
Aiming High
Вроде похудел парниша) Молодца!

просмотров: 432

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