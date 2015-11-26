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15 июл 2021
:
Новое видео U.D.O.
1 июл 2021
:
Гамовер от U.D.O. случится осенью
23 июн 2021
:
U.D.O. работают над «очень интересным» альбомом
28 фев 2021
:
Фрагмент концертного релиза U.D.O.
9 фев 2021
:
UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что новый студийный альбом U.D.O. будет выпущен «после лета»
23 янв 2021
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
13 янв 2021
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Концертный релиз U.D.O. выйдет весной
20 сен 2020
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Новое видео U.D.O.
23 авг 2020
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Видео с текстом от U.D.O.
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4 июл 2020
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26 июн 2020
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UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва
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Карантинное видео от U.D.O.
15 май 2020
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Новое видео U.D.O.
24 апр 2020
:
PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN на новом альбоме U.D.O.
4 мар 2019
:
UDO DIRKSCHNEIDER вышел на сцену с тростью
21 янв 2019
:
Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур
8 окт 2018
:
U.D.O. нашли гитариста и басиста
21 сен 2018
:
Из группы U.D.O. уходит басист
24 авг 2018
:
U.D.O. представит гитариста в сентябре
18 авг 2018
:
Видео с текстом от U.D.O.
17 авг 2018
:
Udo Dirkschneider сказал, что Bill Hudson не подошёл DIRKSCHNEIDER и U.D.O.
7 июл 2018
:
Новое видео U.D.O.
23 июн 2018
:
EPK от U.D.O.
15 июн 2018
:
Новая песня U.D.O.
2 май 2018
:
Из U.D.O. ушел гитарист
26 фев 2018
:
U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России
21 мар 2017
:
U.D.O. приступили к работе над новым альбомом
17 фев 2017
:
Из U.D.O. и DIRKSCHNEIDER ушел гитарист
23 янв 2017
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Я уже устал от сравнений, кто поёт лучше песни ACCEPT»
11 янв 2017
:
U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»
16 окт 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Никаких шансов на реюнион ACCEPT нет»
14 окт 2016
:
Концертный трек DIRKSCHNEIDER
1 окт 2016
:
Концертный трек DIRKSCHNEIDER
9 авг 2016
:
Udo Dirkschneider и его группа номинированы на призы Metal Hammer 2016
28 июл 2016
:
Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет осенью
24 июн 2016
:
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
17 июн 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «AXL ROSE отлично справляется в AC/DC»
14 июн 2016
:
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
17 май 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER призвал молодые рок-группы работать на публику
3 май 2016
:
DVD DIRKSCHNEIDER выйдет в октябре
28 апр 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER получил награду за самый успешный тур
18 апр 2016
:
Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER
14 апр 2016
:
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
30 мар 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER'у надоели сравнения его группы с ACCEPT
21 мар 2016
:
Видео полного выступления UDO DIRKSCHNEIDER
9 мар 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER о смерти Лемми
4 мар 2016
:
DIRKSCHNEIDER снимут DVD
27 фев 2016
:
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
20 фев 2016
:
U.D.O. DIRKSCHNEIDER открыл прощальный тур с материалом ACCEPT
23 окт 2015
:
Вокалист U.D.O.: «Мы не ездим только по США и Канаде»
9 окт 2015
:
Вокалист U.D.O.: «Хочу закрыть тему ACCEPT»
4 авг 2015
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
19 июн 2015
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
23 май 2015
:
Концертный релиз U.D.O. выйдет в июле
28 апр 2015
:
Видео с выступления U.D.O.
29 мар 2015
:
Видео с выступления U.D.O.
11 мар 2015
:
Видео с выступления U.D.O.
24 фев 2015
:
UDO DIRKSCHNEIDER: "Важно отображать в лирике события, которые происходят в мире"
7 фев 2015
:
Барабанщиком U.D.O. стал сын UDO
3 фев 2015
:
UDO DIRKSCHNEIDER не собирается на пенсию
22 янв 2015
:
Новая песня U.D.O.
23 дек 2014
:
Из U.D.O. ушел барабанщик
12 дек 2014
:
Новое видео U.D.O.
19 ноя 2014
:
Обложка нового альбома U.D.O.
15 ноя 2014
:
Трек-лист нового альбома U.D.O.
7 окт 2014
:
Новый альбом U.D.O. выйдет в январе
25 авг 2014
:
U.D.O. приветствует российских поклонников
4 авг 2014
:
Видео с выступления U.D.O.
1 июн 2014
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
23 май 2014
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
16 май 2014
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
28 мар 2014
:
Обложка и трек-лист нового релиза U.D.O.
26 фев 2014
:
U.D.O. остались на AFM RECORDS
31 янв 2014
:
U.D.O. и Marine Corps Orchestra
26 ноя 2013
:
Первые четыре альбома U.D.O. выйдут на виниле
16 окт 2013
:
Видео с выступления U.D.O.
11 сен 2013
:
UDO DIRKSCHNEIDER был готов вернуться в ACCEPT при условии получения прав на имя группы
2 сен 2013
:
U.D.O. о визите в Волгоград
1 июл 2013
:
Профессиональное видео c выступления U.D.O.
22 июн 2013
:
Новое видео U.D.O.
20 май 2013
:
Новая песня U.D.O.
17 май 2013
:
UDO DIRKSCHNEIDER: 'Меня лучше знают по творчеству U.D.O., нежели по ACCEPT'
4 май 2013
:
Новое видео U.D.O.
12 апр 2013
:
Видео с выступления U.D.O.
25 мар 2013
:
Фотография нового состава U.D.O.
13 мар 2013
:
Семпл новой песни U.D.O.
8 мар 2013
:
Трек-лист нового альбома U.D.O.
19 фев 2013
:
Название нового альбома U.D.O.
24 янв 2013
:
U.D.O. сменили гитариста
16 янв 2013
:
U.D.O. объявили имя гитариста
13 янв 2013
:
Переиздания U.D.O. выйдут в феврале
22 дек 2012
:
U.D.O. нашли гитариста
28 ноя 2012
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
15 ноя 2012
:
Переиздание альбомов U.D.O. выйдет в декабре
13 ноя 2012
:
Документальный фильм об U.D.O. в России
9 ноя 2012
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
6 ноя 2012
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
17 окт 2012
:
Live In Sofia, Thunderball U.D.O. выйдет на виниле
13 сен 2012
:
STEFAN KAUFMANN покинул U.D.O.
16 авг 2012
:
Награда вокалиста U.D.O.
4 авг 2012
:
DORO PESCH выступила вместе с U.D.O.
23 июл 2012
:
Концертный релиз U.D.O. выйдет в сентябре
25 июн 2012
:
Обложка нового DVD U.D.O.
2 июн 2012
:
Сборник редкостей U.D.O. выйдет на виниле
2 май 2012
:
Трейлер нового релиза U.D.O.
12 апр 2012
:
Семплы с нового релиза U.D.O.
2 апр 2012
:
Трек-лист сборника U.D.O.
30 мар 2012
:
Обложка нового релиза U.D.O.
13 фев 2012
:
U.D.O. выпустит подборку редких треков
15 янв 2012
:
Фронтмен U.D.O. - звезда российского фильма!
26 дек 2011
:
Видео с выступления U.D.O.
21 дек 2011
:
U.D.O. приедут в Россию в марте
10 дек 2011
:
Сын UDO спел с U.D.O.
20 ноя 2011
:
Видео с концерта U.D.O. в Софии
14 ноя 2011
:
Качественное видео с выступления U.D.O.
26 окт 2011
:
U.D.O. снимут концерт в Софии
6 авг 2011
:
U.D.O. снимут DVD на Wacken Open Air 2012
29 июл 2011
:
Качественное видео с выступления U.D.O.
20 май 2011
:
Новое видео U.D.O.
4 май 2011
:
Три новые песни U.D.O.
20 апр 2011
:
Семпл новой песни U.D.O.
1 апр 2011
:
Новое видео U.D.O.
29 мар 2011
:
Детали нового альбома U.D.O.
21 мар 2011
:
Фрагмент нового сингла U.D.O.
7 мар 2011
:
Детали нового сингла U.D.O.
7 фев 2011
:
U.D.O. завершили работу над альбомом
20 дек 2010
:
Рождественское видео от U.D.O.
17 дек 2010
:
Рождественская песня от UDO
13 дек 2010
:
UDO DIRKSCHNEIDER записал рождественский трек
24 ноя 2010
:
Выход нового альбома U.D.O. перенесен на май
16 окт 2010
:
Выход нового альбома U.D.O. отложен
2 сен 2010
:
Название и дата выхода нового альбома U.D.O.
8 авг 2010
:
U.D.O. записал новый гимн WACKEN OPEN AIR
2 апр 2010
:
U.D.O. вместо двух концертов в Белоруссии выступит в Киеве
22 янв 2010
:
Концертные записи U.D.O. доступны для покупки
15 авг 2009
:
Новый трек и клип от U.D.O.
28 июл 2009
:
Новое видео U.D.O.
7 июл 2009
:
Обложка нового альбома U.D.O.
19 июн 2009
:
Трек-лист нового альбома U.D.O.
29 май 2009
:
Доступны семплы с нового сингла U.D.O.
2 май 2009
:
Трек-лист и обложка нового сингла U.D.O.
25 мар 2009
:
Сингл и альбом от U.D.O.
20 янв 2009
:
U.D.O. работают над новым альбомом и разоблачают клон на MySpace
14 окт 2008
:
Украинские концерты U.D.O. отменены
26 сен 2008
:
Три концертных трека U.D.O. в сети
12 авг 2008
:
Обложка нового альбома U.D.O.
29 июл 2008
:
Трек-лист нового DVD от U.D.O.
13 ноя 2007
:
Возьми U.D.O. домой
30 окт 2007
:
Объявлена дата выхода сборника U.D.O.
23 окт 2007
:
Трек-лист и обложка нового сборника U.D.O.
19 сен 2007
:
Конкурс UDO
1 сен 2007
:
U.D.O. выпустят сборник "Best Of"
25 авг 2007
:
UDO спел вместе с STURM UND DRANG
6 авг 2007
:
U.D.O. взяли сессионного басиста
13 май 2007
:
Видео и информация о бонус треках U.D.O.
17 апр 2007
:
Удо Диркшнайдера атаковали летучие мыши во время съемок клипа
30 мар 2007
:
Объявлен треклист нового альбома U.D.O.
14 мар 2007
:
U.D.O. выпустит новый ЕР в апреле
15 фев 2007
:
Анонсировано название нового альбома UDO
19 дек 2006
:
Новый альбом U.D.O. в мае
20 янв 2006
:
UDO заедет и в Москву
21 окт 2005
:
UDO DIRKSCHNEIDER: болезнь вынуждает отложить дуэт с группой АНЖ
4 окт 2005
:
UDO DIRKSCHNEIDER планирует новые дуэты с русскими музыкантами
7 июн 2005
:
U.D.O. записывают новый альбом
15 июл 2021
Новое видео
U.D.O.
"Metal Never Dies", новое видео группы U.D.O., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Game Over", выходящего 22 октября на AFM Records.
Трек-лист:
01. Fear Detector
02. Holy Invaders
03. Prophecy
04. Empty Eyes
05. I See Red
06. Metal Never Dies
07. Kids And Guns
08. Like A Beast
09. Don't Wanna Say Goodbye
10. Unbroken
11. Marching Tank
12. Thunder Road
13. Midnight Stranger
14. Speed Seeker
15. Time Control
16. Metal Damnation
</div>
+9
-3
(
20
)
stas.sychev
15 июл 2021, 21:05
Это конечно хорошо, но вышло новое видео Мэйден
Blazy
15 июл 2021, 21:23
Он это поет таким умирающим голосом, что кажется, что Metal давно уже Dies. Бля, дед иди не пенсию, не надо портить мне приятные воспоминания о молодости, когда самые мои любимые кассеты были с Акцептом и первыми УДО
resurgamresponses
15 июл 2021, 21:25
прям невер дайс? красава!
resurgamresponses
15 июл 2021, 21:30
Blazy, хотел написать "ну не совсем такой умирающий голос", но дослушал до средины, ...и да, и партии гитар туда же ))
Corpsegrinder04
15 июл 2021, 21:48
stas.sychev Песня Maiden такое же дерьмо, как и всё их творчество после 2003-го года, кроме пары тройки исключений.
гладиатор
15 июл 2021, 21:55
Хорошая вещь, и видео интересное: УДО снимали аналоговой камерой? Вышло здорово.
streame
15 июл 2021, 21:59
Нормальная такая песня, эдакое старперское нытье в митол обработке. Приятная, но ничего такого.
Petrovich Sexyy
15 июл 2021, 22:07
Да, давайте Мэйден, я обосру ее, ибо это даже смотреть не хочу.
grgr
15 июл 2021, 22:22
Капец вы тут говнюки все. Старьё - это вы, а не этот чувак, который и в 80 будет хрипеть своё, а вы бля будете нудеть, и нихера ничё более не делать. Унылые вы люди.
Exceptional
15 июл 2021, 22:25
Как вам не стыдно,оскорблять пожилого человека который вам в дедушки годится.При чем при всем он рок-звезда,как бы вы сектанты недоделанные не морщились.Он звезда выступающая перед полными стадионами во время фестов где Accept как правило хэдлайнеры. А вы полные НОЛИ,полные НИЧТОЖЕСТВА раз так себя ведете.Помните об этом.И музыка здесь абсолютно не причем.
Знал-бы Удо Диркшнайдер,чем занимаются его " поклонники" в интеронетах - упал-бы со стула.
А сингл хорош,очень хорош раз вызвал такую истерику хейтеров.Через пару недель будем знать позиции в чартах.Я все сказал.
Neskazhu
15 июл 2021, 23:16
Песня очень хорошая. Не правы индивидуумы её обсирающие. Плюс 10 ко всем лайкам. А на счет Iron Maiden... Smith и Dickenson, конечно не самые любимые нами авторы, но из уважения к ним и к IM готов плюсовать любому их творчеству, хотя ... ожидаия не оправданы. Могут лучше.
Nepalcev
15 июл 2021, 23:21
HMR, пацаны!
Petrovich Sexyy
15 июл 2021, 23:24
Exceptional
Хорошая стилизация под Эйм Хая.
The Sinner
15 июл 2021, 23:25
Exceptional насчет Удо не уверена, а вот Андрей знает, что тут обычно пишут.
Кстати, я в группе Accept с Удо во Вконтакте имею пожизненный бан за комментарии на Дарксайде. Не свои ессно.
Exceptional
15 июл 2021, 23:32
>>>Хорошая стилизация под Эйм Хая
Это, собсна, его коммент и есть.
>>>я в группе Accept с Удо во Вконтакте имею пожизненный бан за комментарии на Дарксайде. Не свои ессно.
Не думаю, что ты из-за этого расстроилась =)
А чо за группа, кста? Типа, они не признают Accept без Уды?
The Sinner
15 июл 2021, 23:46
Exceptional ага, та самая...
вообще, сначала расстроилась, но потом обнаружила что там много достойных людей забанено. но прикол, что мотив именно принадлежность к редколлегии Дарксайда (и пофиг вообще к какой части), а типа там ругают в каментах.
Exceptional
15 июл 2021, 23:57
Интересно, Эйминг там забанен?.. Хотя нет, вообще интересно как он поживает. Дарксайд перестал быть весёлым после его ухода. Остались только скучные дядьки и их подсос, которые спорят о ценности "Chameleon", как будто это хоть сколько-нибудь важно.
Нужен новый герой, который бы купался в своей шизофрении и феерично выплескивал ее на других.
valentine.thedark был близок, но быстро слился =(
gravitgroove
15 июл 2021, 23:58
Все было хоpoшо, пока он звучал как Бликса Баpгельд.
Blindman
16 июл 2021, 00:13
Ну нормальный вариант ГлориТуЗебРейв, в отличии о английской пурги хоть звучит более менее
Petrovich Sexyy
16 июл 2021, 00:43
"Это, собсна, его коммент и есть."
Уже так не помню. Подумал, что твое переосмысление на тему.
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Petrovich Sexyy
grgr
Exceptional
Знал-бы Удо Диркшнайдер,чем занимаются его " поклонники" в интеронетах - упал-бы со стула.
А сингл хорош,очень хорош раз вызвал такую истерику хейтеров.Через пару недель будем знать позиции в чартах.Я все сказал.
Neskazhu
Nepalcev
Petrovich Sexyy
Хорошая стилизация под Эйм Хая.
The Sinner
Кстати, я в группе Accept с Удо во Вконтакте имею пожизненный бан за комментарии на Дарксайде. Не свои ессно.
Exceptional
Это, собсна, его коммент и есть.
>>>я в группе Accept с Удо во Вконтакте имею пожизненный бан за комментарии на Дарксайде. Не свои ессно.
Не думаю, что ты из-за этого расстроилась =)
А чо за группа, кста? Типа, они не признают Accept без Уды?
The Sinner
вообще, сначала расстроилась, но потом обнаружила что там много достойных людей забанено. но прикол, что мотив именно принадлежность к редколлегии Дарксайда (и пофиг вообще к какой части), а типа там ругают в каментах.
Exceptional
Нужен новый герой, который бы купался в своей шизофрении и феерично выплескивал ее на других.
valentine.thedark был близок, но быстро слился =(
gravitgroove
Blindman
Petrovich Sexyy
Уже так не помню. Подумал, что твое переосмысление на тему.
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