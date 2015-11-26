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U.D.O.

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15 июл 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

1 июл 2021 : 		 Гамовер от U.D.O. случится осенью

23 июн 2021 : 		 U.D.O. работают над «очень интересным» альбомом

28 фев 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза U.D.O.

9 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что новый студийный альбом U.D.O. будет выпущен «после лета»

23 янв 2021 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

13 янв 2021 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет весной

20 сен 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

1 авг 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

4 июл 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

26 июн 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва

12 июн 2020 : 		 Карантинное видео от U.D.O.

15 май 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

24 апр 2020 : 		 PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN на новом альбоме U.D.O.

4 мар 2019 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER вышел на сцену с тростью

21 янв 2019 : 		 Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур

8 окт 2018 : 		 U.D.O. нашли гитариста и басиста

21 сен 2018 : 		 Из группы U.D.O. уходит басист

24 авг 2018 : 		 U.D.O. представит гитариста в сентябре

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

17 авг 2018 : 		 Udo Dirkschneider сказал, что Bill Hudson не подошёл DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

7 июл 2018 : 		 Новое видео U.D.O.

23 июн 2018 : 		 EPK от U.D.O.

15 июн 2018 : 		 Новая песня U.D.O.

2 май 2018 : 		 Из U.D.O. ушел гитарист
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|||| 15 июл 2021

Новое видео U.D.O.



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"Metal Never Dies", новое видео группы U.D.O., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Game Over", выходящего 22 октября на AFM Records.

Трек-лист:

01. Fear Detector

02. Holy Invaders

03. Prophecy

04. Empty Eyes

05. I See Red

06. Metal Never Dies

07. Kids And Guns

08. Like A Beast

09. Don't Wanna Say Goodbye

10. Unbroken

11. Marching Tank

12. Thunder Road

13. Midnight Stranger

14. Speed Seeker

15. Time Control

16. Metal Damnation

U.D.O. Releases Music Video For New Single





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КомментарииСкрыть/показать 20 )

stas.sychev


15 июл 2021, 21:05		Это конечно хорошо, но вышло новое видео Мэйден

Blazy


15 июл 2021, 21:23		Он это поет таким умирающим голосом, что кажется, что Metal давно уже Dies. Бля, дед иди не пенсию, не надо портить мне приятные воспоминания о молодости, когда самые мои любимые кассеты были с Акцептом и первыми УДО

resurgamresponses


15 июл 2021, 21:25		прям невер дайс? красава!

resurgamresponses


15 июл 2021, 21:30		Blazy, хотел написать "ну не совсем такой умирающий голос", но дослушал до средины, ...и да, и партии гитар туда же ))

Corpsegrinder04


15 июл 2021, 21:48		stas.sychev Песня Maiden такое же дерьмо, как и всё их творчество после 2003-го года, кроме пары тройки исключений.

гладиатор


15 июл 2021, 21:55		Хорошая вещь, и видео интересное: УДО снимали аналоговой камерой? Вышло здорово.

streame


15 июл 2021, 21:59		Нормальная такая песня, эдакое старперское нытье в митол обработке. Приятная, но ничего такого.

Petrovich Sexyy


15 июл 2021, 22:07		Да, давайте Мэйден, я обосру ее, ибо это даже смотреть не хочу.

grgr


15 июл 2021, 22:22		Капец вы тут говнюки все. Старьё - это вы, а не этот чувак, который и в 80 будет хрипеть своё, а вы бля будете нудеть, и нихера ничё более не делать. Унылые вы люди.

Exceptional


15 июл 2021, 22:25		Как вам не стыдно,оскорблять пожилого человека который вам в дедушки годится.При чем при всем он рок-звезда,как бы вы сектанты недоделанные не морщились.Он звезда выступающая перед полными стадионами во время фестов где Accept как правило хэдлайнеры. А вы полные НОЛИ,полные НИЧТОЖЕСТВА раз так себя ведете.Помните об этом.И музыка здесь абсолютно не причем.

Знал-бы Удо Диркшнайдер,чем занимаются его " поклонники" в интеронетах - упал-бы со стула.

А сингл хорош,очень хорош раз вызвал такую истерику хейтеров.Через пару недель будем знать позиции в чартах.Я все сказал.

Neskazhu


15 июл 2021, 23:16		Песня очень хорошая. Не правы индивидуумы её обсирающие. Плюс 10 ко всем лайкам. А на счет Iron Maiden... Smith и Dickenson, конечно не самые любимые нами авторы, но из уважения к ним и к IM готов плюсовать любому их творчеству, хотя ... ожидаия не оправданы. Могут лучше.

Nepalcev


15 июл 2021, 23:21		HMR, пацаны!

Petrovich Sexyy


15 июл 2021, 23:24		Exceptional
Хорошая стилизация под Эйм Хая.

Darkside.ru Member

The Sinner


15 июл 2021, 23:25		Exceptional насчет Удо не уверена, а вот Андрей знает, что тут обычно пишут.

Кстати, я в группе Accept с Удо во Вконтакте имею пожизненный бан за комментарии на Дарксайде. Не свои ессно.

Exceptional


15 июл 2021, 23:32		>>>Хорошая стилизация под Эйм Хая

Это, собсна, его коммент и есть.

>>>я в группе Accept с Удо во Вконтакте имею пожизненный бан за комментарии на Дарксайде. Не свои ессно.

Не думаю, что ты из-за этого расстроилась =)
А чо за группа, кста? Типа, они не признают Accept без Уды?

Darkside.ru Member

The Sinner


15 июл 2021, 23:46		Exceptional ага, та самая...
вообще, сначала расстроилась, но потом обнаружила что там много достойных людей забанено. но прикол, что мотив именно принадлежность к редколлегии Дарксайда (и пофиг вообще к какой части), а типа там ругают в каментах.

Exceptional


15 июл 2021, 23:57		Интересно, Эйминг там забанен?.. Хотя нет, вообще интересно как он поживает. Дарксайд перестал быть весёлым после его ухода. Остались только скучные дядьки и их подсос, которые спорят о ценности "Chameleon", как будто это хоть сколько-нибудь важно.

Нужен новый герой, который бы купался в своей шизофрении и феерично выплескивал ее на других.

valentine.thedark был близок, но быстро слился =(

gravitgroove


15 июл 2021, 23:58		Все было хоpoшо, пока он звучал как Бликса Баpгельд.

Darkside.ru Member

Blindman


16 июл 2021, 00:13		Ну нормальный вариант ГлориТуЗебРейв, в отличии о английской пурги хоть звучит более менее

Petrovich Sexyy


16 июл 2021, 00:43		"Это, собсна, его коммент и есть."

Уже так не помню. Подумал, что твое переосмысление на тему.


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