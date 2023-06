сегодня



Новая песня U.D.O.



U.D.O. выпустит новую студийную работу, получившую название "Touchdown", 25 августа на Atomic Fire Records. Продюсировал и сводил пластинку Martin "Mattes" Pfeiffer в Redhead Studio (Wilhelmshaven, Germany), за мастеринг отвечал Stefan Kaufmann в ROXX Studio (Solingen, Germany), в за оформление — Martin Häusler. Первый сингл с этого релиза, "Forever Free", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Isolation Man

02. The Flood

03. The Double Dealer's Club

04. Fight For The Right

05. Forever Free

06. Punchline

07. Sad Man's Show

08. The Betrayer

09. Heroes Of Freedom

10. Better Start To Run

11. The Battle Understood

12. Living Hell

13. Touchdown http://www.udo-online.de







