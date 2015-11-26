Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур
Лидер U.D.O. Udo Dirkschneider не прислушался к совету врачей и не стал отменять запланированный ранее тур, который стартовал 20 января в Мадриде.
«Дорогие поклонники U.D.O.!
К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что с начала января у Udo серьёзные проблемы со здоровьем. У него болит левое колено, и он не может нормально ходить. Он побывал у разных специалистов в России, на Ибице и в Германии, и сейчас находится на пути к выздоровлению. Но он всё ещё находится в затруднительном положении и не может двигаться без боли.
Вопреки всем советам врачей, он решил отыграть тур и не переносить его, так как ненавидит подводить своих фэнов. Но это означает, что ему несколько сложно перемещаться на сцене, и он не может двигаться так много, как раньше. Мы очень сожалеем об этом, но считаем, что подобное решение лучше, чем отмена тура.
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