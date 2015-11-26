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U.D.O.

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21 янв 2019 : 		 Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур

8 окт 2018 : 		 U.D.O. нашли гитариста и басиста

21 сен 2018 : 		 Из группы U.D.O. уходит басист

24 авг 2018 : 		 U.D.O. представит гитариста в сентябре

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

17 авг 2018 : 		 Udo Dirkschneider сказал, что Bill Hudson не подошёл DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

7 июл 2018 : 		 Новое видео U.D.O.

23 июн 2018 : 		 EPK от U.D.O.

15 июн 2018 : 		 Новая песня U.D.O.

2 май 2018 : 		 Из U.D.O. ушел гитарист

26 фев 2018 : 		 U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России

21 мар 2017 : 		 U.D.O. приступили к работе над новым альбомом

17 фев 2017 : 		 Из U.D.O. и DIRKSCHNEIDER ушел гитарист

23 янв 2017 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я уже устал от сравнений, кто поёт лучше песни ACCEPT»

11 янв 2017 : 		 U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»

16 окт 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Никаких шансов на реюнион ACCEPT нет»

14 окт 2016 : 		 Концертный трек DIRKSCHNEIDER

1 окт 2016 : 		 Концертный трек DIRKSCHNEIDER

9 авг 2016 : 		 Udo Dirkschneider и его группа номинированы на призы Metal Hammer 2016

28 июл 2016 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет осенью

24 июн 2016 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

17 июн 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «AXL ROSE отлично справляется в AC/DC»

14 июн 2016 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

17 май 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER призвал молодые рок-группы работать на публику

3 май 2016 : 		 DVD DIRKSCHNEIDER выйдет в октябре

28 апр 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER получил награду за самый успешный тур
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Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур



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Лидер U.D.O. Udo Dirkschneider не прислушался к совету врачей и не стал отменять запланированный ранее тур, который стартовал 20 января в Мадриде.

«Дорогие поклонники U.D.O.!

К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что с начала января у Udo серьёзные проблемы со здоровьем. У него болит левое колено, и он не может нормально ходить. Он побывал у разных специалистов в России, на Ибице и в Германии, и сейчас находится на пути к выздоровлению. Но он всё ещё находится в затруднительном положении и не может двигаться без боли.

Вопреки всем советам врачей, он решил отыграть тур и не переносить его, так как ненавидит подводить своих фэнов. Но это означает, что ему несколько сложно перемещаться на сцене, и он не может двигаться так много, как раньше. Мы очень сожалеем об этом, но считаем, что подобное решение лучше, чем отмена тура.

Спасибо за внимание и увидимся на гастролях!»



UDO DIRKSCHNEIDER Ignores Doctors




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