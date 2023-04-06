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UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отношения к ACCEPT, чем сами ACCEPT»



В новом интервью австралийскому изданию Silver Tiger Media экс-вокалист группы ACCEPT Udo Dirkschneider рассказал о том, каково это — снова работать со своим бывшим коллегой по группе ACCEPT Peter'ом Baltes'ом в турах U.D.O.:



«Peter помогал нам в европейском туре U.D.O. и в Южной Америке. У нашего [предыдущего] басиста Tilen'a [Hudrap'a] были серьёзные проблемы со здоровьем. Он упал в обморок в Мюнхене на концерте в сентябре прошлого года. И тогда перед нами встал вопрос: "Что мы можем сделать? Остановить тур или попытаться найти нового басиста?" Я уже был в контакте с Peter'ом. Мы вместе с ним записали классический альбом с немецкими вооруженными силами, и мы сделали проект DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, так что я был с Peter'ом на связи. Потом я позвонил ему и сказал: "Петер, у меня возникла серьёзная проблема. Мне нужен басист. Может быть, ты сможешь нам помочь?" И тогда он ответил: "Да, хорошо. Дай мне один день". А потом он сказал: "Да, я сделаю это". И для него это была сложная работа — исполнять песни U.D.O. Он сказал: "Да, я помогу тебе, пока ты ищешь нового басиста". Но посмотрим. У меня такое чувство, что он хочет присоединиться к группе. И ему было очень весело. Он говорил: "Вот это да. Это здорово. Мне так весело с этой группой. Действительно здорово". Посмотрим».



Udo сказал, что он рад снова играть с Peter'ом:



«Peter — великий басист, для меня он один из лучших в хэви-металле. Он — легенда. И, конечно, мы с ним очень долго работали вместе. Он хороший певец, он хороший автор песен. Может быть, мы увидим, что принесёт будущее. Никогда не знаешь наверняка».



Udo также коснулся того факта, что в нынешнем составе ACCEPT есть только гитарист Wolf Hoffmann из первоначального состава группы:



«Я не хочу сказать ничего плохого, но я думаю, что U.D.O. в данный момент имеют больше отношения к ACCEPT, чем сами ACCEPT. В ACCEPT остался только один оригинальный участник, это Wolf Hoffmann. Так что это интересно — да, очень интересно».







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