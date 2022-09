сегодня



Нереализованный трек от U.D.O.



U.D.O. 18 ноября выпустят компиляцию лучших песен, получившую название "The Legacy", в которую войдут 33 композиции. Одна из них, "Dust And Rust" (изначально планировавшаяся для включения в Steelhammer), доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



CD 1:

"Fear Detector"

"Metal Never Dies"

"Wilder Life" (rare bonus track)

"Pandemonium"

"One Heart One Soul"

"Make The Move"

"What A Hell Of A Night" (rare bonus track)

"Pain"

"Decadent"

"Falling Angels" (rare bonus track)

"Metal Machine"

"Steelhammer"

"Dust And Rust" (rare bonus track)

"I Give As Good As I Get"

"Rock’n’Roll Soldiers"

"Dominator"





CD 2:

"Mastercutor"

"Vendetta"

"24/7"

"Blind Eyes"

"Man And Machine"

"Like A Lion"

"Shout It Out"

"Holy"

"Freelance Man"

"Independence Day"

"Metal Eater"

"Future Land"

"Blitz Of Lightning"

"We’re History"

"Break The Rules"

"Go Back To Hell"

"They Want War"







