PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER



Бывший басист ACCEPT Peter Baltes официально присоединился к U.D.O. и DIRKSCHNEIDER.



В своём заявлении Baltes сказал:



«После моего ухода из ACCEPT я был занят сочинением и записью песен для кино/телевизионных постановок и различных артистов по всему миру. Так я воссоединился с Udo, работая над его сольным альбомом "My Way", альбомом U.D.O. "We Are One" и альбомом DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG "Arising". Поскольку Stefan Kaufmann [гитара; бывший барабанщик ACCEPT] также принимал участие в работе, все эти ощущения были мне знакомы. Поэтому, когда Udo позвонил мне в сентябре, чтобы я заменил его травмированного басиста, я не колебался. В сет-листе были в основном песни U.D.O., с которыми я не был знаком, и несколько треков ACCEPT. Когда через несколько дней я приехал в Берлин на первое выступление, я нервничал и не знал, чего ожидать. Но как только мы все вышли на сцену, стоя рядом с Udo, я почувствовал себя как дома: его голос вернул меня туда, откуда всё началось. Сначала это было полной неожиданностью для зрителей, но когда мы продолжили играть, я понял, что они были так же счастливы, как и я, снова увидеть нас с Udo вместе. За следующие три месяца я как следует узнал Sven'a [Dirkschneider'a, барабаны], Dee [Fabian'a Dee Dammers'a, гитара] и Andrey'a [Smirnov'a, гитара] — они чрезвычайно талантливые музыканты, а также очень скромные и уважительные ребята. Ощущения очень искренние. Мне было легко согласиться, когда Удо попросил меня присоединиться к группе на постоянной основе».



Dirkschnider добавил:



«С Peter'ом Baltes'ом нас связывает долгая дружба, которая не была омрачена разногласиями с ACCEPT за последние несколько лет. Споры были исключительно с другим человеком и его женой. Всем должно быть ясно, кто имеется в виду! Все остальные участники ACCEPT всегда были едины и дружны.



Для меня очень много значило, когда Peter спонтанно помог нам на некоторых гастролях U.D.O. в прошлом году. С первого же дня я снова испытал с ним прекрасное чувство и доверие из прошлого. Чувство, которое всегда связывало нас на протяжении всех лет в ACCEPT.



Я знаю, что у Peter'a было много выгодных предложений от других групп, и он все их отклонил. Честно говоря, с нами он не сможет заработать такие суммы. Для меня ещё больше значит, что он всё же решил остаться в U.D.O. и присоединиться к DIRKSCHNEIDER в качестве басиста. Это показывает мне, что у него в груди бьётся настоящее металлическое сердце, и что дружба и веселье для него важнее денег. Спасибо тебе, Peter!



Мы очень рады, что после стольких лет ты наконец-то снова веселишься на сцене!»







