Концертный релиз U.D.O. выйдет весной



U.D.O. выпустят новый концертный альбом "Live In Bulgaria 2020 – Pandemic Survival" 19 марта этого года на AFM Records. Планируются CD/DVD и Blueray/CD издания, а также аудио-версия на виниле (три диска, в наличии лимитированные тиражи желтого, красного и желто-черного мраморного винила).



Как можно догадаться по названию, новый концертник записан в Болгарии на единственном и чудом состоявшемся в 2020 году концерте группы. Live In Bulgaria - пятый "живой" альбом U.D.O. Коллектив выступил в амфитеатре в городе Пловдив 18 сентября прошлого года перед 2500 тысячами поклонников с полным соблюдением противоэпидемических мер. "Live In Bulgaria 2020 – Pandemic Survival" - это запись исторического шоу, сыгранное в это непростое время и потребовавшее немало усилий для его организации. В дополнение к сет-листу тура, посвященного альбому "Steelfactory" в программу этого специального выступления вошли песни, нечасто исполняемые живьем, а также к радости собравшейся публики несколько классических номеров ACCEPT. Надеемся, что выпуск этого альбома хоть как-то скрасит этот период с перенесенными и отмененными концертами, в том числе российских туров U.D.O. и Dirkschneider.







Трек-лист:

CD1 01 Tongue Reaper 04:35

CD1 02 Make The Move 04:33

CD1 03 Midnight Mover 04:32

CD1 04 Wrong Side Of Midnight 04:28

CD1 05 Metal Machine 04:53

CD1 06 Independence Day 07:22

CD1 07 Rose In The Desert 06:16

CD1 08 Vendetta 04:46

CD1 09 Rising High 04:04

CD1 10 Prologue: The Great Unknown 02:23

CD1 11 In The Darkness 04:57

CD1 12 I Give As Good As I Get 04:59

CD1 13 Princess Of The Dawn 11:28



CD2 01 Timebomb 05:13

CD2 02 Drum Solo 04:10

CD2 03 Bass Solo 03:41

CD2 04 Hungry And Angry 04:21

CD2 05 One Heart One Soul 06:22

CD2 06 Man And Machine 06:48

CD2 07 Animal House 04:46

CD2 08 They Want War 05:22

CD2 09 Metal Heart 11:01

CD2 10 Fast As Shark 05:26

CD2 11 Balls To The Wall 10:41

CD2 12 Outro (Stillness Of Time) 01:09







