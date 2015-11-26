Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Алекси Лайхо 88
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 85
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 54
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 46
*Полиция ищет лидера ICED EARTH 39
[= ||| все новости группы



*

U.D.O.

*



13 янв 2021 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет весной

20 сен 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

1 авг 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

4 июл 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

26 июн 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва

12 июн 2020 : 		 Карантинное видео от U.D.O.

15 май 2020 : 		 Новое видео U.D.O.

24 апр 2020 : 		 PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN на новом альбоме U.D.O.

4 мар 2019 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER вышел на сцену с тростью

21 янв 2019 : 		 Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур

8 окт 2018 : 		 U.D.O. нашли гитариста и басиста

21 сен 2018 : 		 Из группы U.D.O. уходит басист

24 авг 2018 : 		 U.D.O. представит гитариста в сентябре

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

17 авг 2018 : 		 Udo Dirkschneider сказал, что Bill Hudson не подошёл DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

7 июл 2018 : 		 Новое видео U.D.O.

23 июн 2018 : 		 EPK от U.D.O.

15 июн 2018 : 		 Новая песня U.D.O.

2 май 2018 : 		 Из U.D.O. ушел гитарист

26 фев 2018 : 		 U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России

21 мар 2017 : 		 U.D.O. приступили к работе над новым альбомом

17 фев 2017 : 		 Из U.D.O. и DIRKSCHNEIDER ушел гитарист

23 янв 2017 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я уже устал от сравнений, кто поёт лучше песни ACCEPT»

11 янв 2017 : 		 U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»

16 окт 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Никаких шансов на реюнион ACCEPT нет»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертный релиз U.D.O. выйдет весной



*
zoom
*
* *
U.D.O. выпустят новый концертный альбом "Live In Bulgaria 2020 – Pandemic Survival" 19 марта этого года на AFM Records. Планируются CD/DVD и Blueray/CD издания, а также аудио-версия на виниле (три диска, в наличии лимитированные тиражи желтого, красного и желто-черного мраморного винила).

Как можно догадаться по названию, новый концертник записан в Болгарии на единственном и чудом состоявшемся в 2020 году концерте группы. Live In Bulgaria - пятый "живой" альбом U.D.O. Коллектив выступил в амфитеатре в городе Пловдив 18 сентября прошлого года перед 2500 тысячами поклонников с полным соблюдением противоэпидемических мер. "Live In Bulgaria 2020 – Pandemic Survival" - это запись исторического шоу, сыгранное в это непростое время и потребовавшее немало усилий для его организации. В дополнение к сет-листу тура, посвященного альбому "Steelfactory" в программу этого специального выступления вошли песни, нечасто исполняемые живьем, а также к радости собравшейся публики несколько классических номеров ACCEPT. Надеемся, что выпуск этого альбома хоть как-то скрасит этот период с перенесенными и отмененными концертами, в том числе российских туров U.D.O. и Dirkschneider.



Трек-лист:
CD1 01 Tongue Reaper 04:35
CD1 02 Make The Move 04:33
CD1 03 Midnight Mover 04:32
CD1 04 Wrong Side Of Midnight 04:28
CD1 05 Metal Machine 04:53
CD1 06 Independence Day 07:22
CD1 07 Rose In The Desert 06:16
CD1 08 Vendetta 04:46
CD1 09 Rising High 04:04
CD1 10 Prologue: The Great Unknown 02:23
CD1 11 In The Darkness 04:57
CD1 12 I Give As Good As I Get 04:59
CD1 13 Princess Of The Dawn 11:28

CD2 01 Timebomb 05:13
CD2 02 Drum Solo 04:10
CD2 03 Bass Solo 03:41
CD2 04 Hungry And Angry 04:21
CD2 05 One Heart One Soul 06:22
CD2 06 Man And Machine 06:48
CD2 07 Animal House 04:46
CD2 08 They Want War 05:22
CD2 09 Metal Heart 11:01
CD2 10 Fast As Shark 05:26
CD2 11 Balls To The Wall 10:41
CD2 12 Outro (Stillness Of Time) 01:09

U.D.O. - Live In Bulgaria 2020: Pandemic Survival Show Multi-Format Release Due In March



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 154

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом