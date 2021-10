сегодня



Лидер U.D.O. — о том, почему продолжает мучать песни ACCEPT



Несмотря на клятвенные заверения о том, что песен ACCEPT больше не будет в сет-листах U.D.O., группа продолжает их исполнять на концертах, включая и шоу в Болгарии, недавно выпущенное на Blu-ray. В рамках беседы Udo Dirkschneider ответил на вопрос, почему же песни ACCEPT всё ещё находят дорожку в его сет-листы:



«Я помню как говорил, что после того, как мы выступали с DIRKSCHNEIDER, — мы делали это почти три года и дали почти триста концертов — после этого я сказал: "Хорошо. Хватит. Достаточно. Я больше не хочу играть песни ACCEPT". Но тем временем прошло уже, да, почти три года, и теперь люди говорят: "Ну, может быть, вы сможете сыграть "Balls [To The Wall]" и "Metal Heart", "Princess [Of The Dawn]" и "Fast As A Shark". Да, хорошо. В каком-то смысле, я имею в виду, дать людям то, что они хотят — скажем так. И люди хотят это слышать — они хотят слышать старые классические вещи. Но их становится всё больше и больше — больше песен. Но мы всегда стараемся сделать их как можно более интересными. И в конце концов, конечно, некоторые люди подходят и [говорят]: "О, почему вы не играете эту песню? Почему вы не играете ту песню? А ещё и вот эту песню?" Ну ладно, поехали. Вот как-то так».













