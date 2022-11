20 ноя 2022



Визуальный ряд от U.D.O.



U.D.O. по случаю выпуска компиляции "The Legacy" опубликовали визуальный ряд к композиции "Holy".



Трек-лист:



CD 1:



Fear Detector

Metal Never Dies

Wilder Life (rare bonus track)

Pandemonium

One Heart One Soul

Make The Move

What A Hell Of A Night (rare bonus track)

Pain

Decadent

Falling Angels (rare bonus track)

Metal Machine

Steelhammer

Dust And Rust (rare bonus track)

I Give As Good As I Get

Rock’n’Roll Soldiers

Dominator

CD 2:



Mastercutor

Vendetta

24/7

Blind Eyes

Man And Machine

Like A Lion

Shout It Out

Holy

Freelance Man

Independence Day

Metal Eater

Future Land

Blitz Of Lightning

We’re History

Break The Rules

Go Back To Hell

They Want War







