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Новое видео U.D.O.



"Prophecy", новое видео группы U.D.O., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Game Over", выходящего 22 октября AFM Records.



Диск будет включать 16 мощных тяжёлых полных энергии треков в духе U.D.O., но не без сюрпризов, как обещают Удо Диркшнайдер и его команда. Название работы "Game Over" отражает размышления о возможном фатальном будущем человечества, если оно не переосмыслит некоторые аспекты своего существования.







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