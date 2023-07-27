Touchdown, новое видео U.D.O., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Touchdown", выход которого намечен на 25 августа на Atomic Fire Records. Продюсировал и сводил пластинку Martin "Mattes" Pfeiffer в Redhead Studio (Wilhelmshaven, Germany), за мастеринг отвечал Stefan Kaufmann в ROXX Studio (Solingen, Germany), в за оформление — Martin Häusler.
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Давай сыграем в американский футбоооол!
(эти документальные вставки в форматн 4:3 превратили неплохое видео в дешман )
Но все одно, типичный УДО, манера, кауфманские немецкие застольные куплеты и избитые ходы. Ассерта в упор не слышу, а ведь "их там больше", опять обманули?