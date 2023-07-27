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Новое видео U.D.O.



Touchdown, новое видео U.D.O., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Touchdown", выход которого намечен на 25 августа на Atomic Fire Records. Продюсировал и сводил пластинку Martin "Mattes" Pfeiffer в Redhead Studio (Wilhelmshaven, Germany), за мастеринг отвечал Stefan Kaufmann в ROXX Studio (Solingen, Germany), в за оформление — Martin Häusler. http://www.udo-online.de







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