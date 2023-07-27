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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 54
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Умерла Шинейд О'Коннор 30
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 20
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U.D.O.

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27 июл 2023 : 		 Новое видео U.D.O.

20 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от U.D.O.

23 июн 2023 : 		 Новая песня U.D.O.

19 май 2023 : 		 Новый альбом U.D.O. выйдет летом

14 апр 2023 : 		 PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER

6 апр 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отношения к ACCEPT, чем сами ACCEPT»

16 дек 2022 : 		 U.D.O. расстались с басистом

20 ноя 2022 : 		 Визуальный ряд от U.D.O.

14 окт 2022 : 		 Новая песня U.D.O.

29 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

18 сен 2022 : 		 Нереализованный трек от U.D.O.

12 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

6 сен 2022 : 		 PETER BALTES поедет в тур с U.D.O.

18 янв 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — об исполнении материала ACCEPT: «Люди по-прежнему хотят слышать эти песни»

22 дек 2021 : 		 U.D.O. на ATOMIC FIRE RECORDS и готовит юбилейный альбом

28 окт 2021 : 		 Вокалист U.D.O. — о наследии

15 окт 2021 : 		 Лидер U.D.O. — о том, почему продолжает мучать песни ACCEPT

18 сен 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

15 июл 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

1 июл 2021 : 		 Гамовер от U.D.O. случится осенью

23 июн 2021 : 		 U.D.O. работают над «очень интересным» альбомом

28 фев 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза U.D.O.

9 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что новый студийный альбом U.D.O. будет выпущен «после лета»

23 янв 2021 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

13 янв 2021 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет весной
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Новое видео U.D.O.



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Touchdown, новое видео U.D.O., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Touchdown", выход которого намечен на 25 августа на Atomic Fire Records. Продюсировал и сводил пластинку Martin "Mattes" Pfeiffer в Redhead Studio (Wilhelmshaven, Germany), за мастеринг отвечал Stefan Kaufmann в ROXX Studio (Solingen, Germany), в за оформление — Martin Häusler.




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27 июл 2023
J
Jackk
Зер гут
27 июл 2023
Corpsegrinder04
При желании можно подрочить, но предыдущая песня была пизже.
27 июл 2023
F
Flashback
Не, чёт в 2000 как отрезало. Не интересно, и всё тут. Исключения: Мен Aнд Машин, Поезд по России (просто выделяется, так сказать) и кавер на Виагру.
27 июл 2023
Red One
Удар! тачдаун! супербол, супербол, супербол!
Давай сыграем в американский футбоооол!

(эти документальные вставки в форматн 4:3 превратили неплохое видео в дешман )
27 июл 2023
R
Rutger
Новый лейбл маэстру малость встряхнул, дал пинка, ободрил. Звук стал адекватным, после того как Кауфмана подвинули из продюсеров.
Но все одно, типичный УДО, манера, кауфманские немецкие застольные куплеты и избитые ходы. Ассерта в упор не слышу, а ведь "их там больше", опять обманули?

просмотров: 805

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