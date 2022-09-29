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Видео с выступления U.D.O.



Видео с выступления U.D.O. с Peter'ом Baltes'ом, которое состоялось 23 сентября в Fabrik, Coesfeld, Германия, и 21 сентября в Amager Bio, Copenhagen, Дания, доступно ниже.











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