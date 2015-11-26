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Kittie

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4 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KITTIE

13 янв 2018 : 		 Документальный фильм KITTIE выйдет весной

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14 фев 2017 : 		 Умерла басистка KITTIE

4 мар 2016 : 		 Название документального фильма KITTIE

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15 мар 2015 : 		 Тизер документального фильма KITTIE

15 дек 2014 : 		 KITTIE вернулись в студию

30 сен 2013 : 		 Видео с выступления KITTIE

17 авг 2012 : 		 Участницы KITTIE работают над "секретным проектом"

3 авг 2012 : 		 Лучшее от KITTIE

17 апр 2012 : 		 Концерт KITTIE online!

20 мар 2012 : 		 KITTIE возродятся в оригинальном составе?

4 мар 2012 : 		 Видео с выступления KITTIE

18 янв 2012 : 		 Гитаристка KITTIE записала кавер-версию основной темы сериала "Декстер"

26 сен 2011 : 		 Видео с выступления KITTIE

30 авг 2011 : 		 Новое видео KITTIE

23 авг 2011 : 		 Новый альбом KITTIE доступен для прослушивания

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14 авг 2011 : 		 Новая песня KITTIE

2 авг 2011 : 		 Новая песня KITTIE
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Барабанщица KITTIE: «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»



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В недавнем интервью барабанщица KITTIE и вокалистка THE WHITE SWAN Mercedes Lander обсудила эффект, какой коронапауза оказывает на музыкальный мир:

«Я думаю, что в краткосрочной перспективе мы уже видим эффекты. Особенно здесь, в Канаде, где уже есть закрывшиеся концертные залы. Прямо с места событий могу сказать, что часть закрылась, они, наверное, и так висели на волоске. Пара тех площадок, на которых The WHITE SWAN должны были играть в Гамильтоне, Торонто, Лондоне, многие из них не смогли выжить даже в первые пару месяцев, что печально, потому что многие из тех небольших площадок, на которых играют такие же группы, как и мы, и которые действительно помогают местной сцене, эти типы площадок во многих местах просто прекратят существование. И от этого немного грустно. А для музыканта, который невероятно любит играть вживую — я не играю музыку ни по какой другой причине; мне [нравится] играть вживую и творить. Творчество для меня при этом на втором месте, на первом — концерты. Я люблю творить и сочинять музыку, но я ощущаю, что играть вживую — это круче, в этом для меня весь смысл. Так что, как по мне, ситуация и правда повлияет на краткосрочную перспективу.

Что касается долгосрочного [эффекта], то может быть и какой-то позитив. Это может создать какой-нибудь сумасшедший, инновационный способ создания музыки и исполнения вживую. Например, мы уже видели стрим от разных команд, это ж круто. Этого ничего не было. Люди не очень часто делали подобное до всего случившегося, а теперь все этим заняты. И это удивительно. Итак, какой-нибудь парень, который живёт на Аляске или что-то в этом роде, может включить свой компьютер и пойти посмотреть CLUTCH, потому что я знаю, что они делали кучу действительно крутых стримов.

Я думаю, что случившееся изменит то, как мы всё делали. И, вероятно, повлияет на вещи гораздо больше в цифровом отношении, но у меня есть ощущение, что когда живая музыка наконец-то вернётся, всё взорвётся, потому что людям сейчас охренеть как скучно дома. И я не могу их ни в чём винить — мне тоже скучно, так что как только я смогу отыграть шоу, я это сделаю. И я жду, что все будут там!»

KITTIE





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