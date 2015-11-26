сегодня



Барабанщица KITTIE : «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»



В недавнем интервью барабанщица KITTIE и вокалистка THE WHITE SWAN Mercedes Lander обсудила эффект, какой коронапауза оказывает на музыкальный мир:



«Я думаю, что в краткосрочной перспективе мы уже видим эффекты. Особенно здесь, в Канаде, где уже есть закрывшиеся концертные залы. Прямо с места событий могу сказать, что часть закрылась, они, наверное, и так висели на волоске. Пара тех площадок, на которых The WHITE SWAN должны были играть в Гамильтоне, Торонто, Лондоне, многие из них не смогли выжить даже в первые пару месяцев, что печально, потому что многие из тех небольших площадок, на которых играют такие же группы, как и мы, и которые действительно помогают местной сцене, эти типы площадок во многих местах просто прекратят существование. И от этого немного грустно. А для музыканта, который невероятно любит играть вживую — я не играю музыку ни по какой другой причине; мне [нравится] играть вживую и творить. Творчество для меня при этом на втором месте, на первом — концерты. Я люблю творить и сочинять музыку, но я ощущаю, что играть вживую — это круче, в этом для меня весь смысл. Так что, как по мне, ситуация и правда повлияет на краткосрочную перспективу.



Что касается долгосрочного [эффекта], то может быть и какой-то позитив. Это может создать какой-нибудь сумасшедший, инновационный способ создания музыки и исполнения вживую. Например, мы уже видели стрим от разных команд, это ж круто. Этого ничего не было. Люди не очень часто делали подобное до всего случившегося, а теперь все этим заняты. И это удивительно. Итак, какой-нибудь парень, который живёт на Аляске или что-то в этом роде, может включить свой компьютер и пойти посмотреть CLUTCH, потому что я знаю, что они делали кучу действительно крутых стримов.



Я думаю, что случившееся изменит то, как мы всё делали. И, вероятно, повлияет на вещи гораздо больше в цифровом отношении, но у меня есть ощущение, что когда живая музыка наконец-то вернётся, всё взорвётся, потому что людям сейчас охренеть как скучно дома. И я не могу их ни в чём винить — мне тоже скучно, так что как только я смогу отыграть шоу, я это сделаю. И я жду, что все будут там!»













+1 -0



просмотров: 231

