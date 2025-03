сегодня



KITTIE вместе с THE PRETTY WILD и DIAMANTE исполнили кавер-версию METALLICA



"The Unforgiven" от KITTIE, THE PRETTY WILD и Diamante, доступен для прослушивания ниже. Это трек вошел в саундтрек к фильму "Queen Of The Ring", премьера которого намечена на седьмое мая:



01. Corey Taylor - "Dust In The Wind" (feat. Bad Omens, Aaron Gilhuis)

02. Zoe Wees, Aaron Gilhuis - "Keep Your Lamps Trimmed And Burning"

03. Larkin Poe, Aaron Gilhuis - "God's Gonna Cut You Down"

04. Lanie Gardner - "A Woman Scorned"

05. Lanie Gardner - "Dead Beat Lover"

06. Des Rocs, Aaron Gilhuis - "Never Ending Moment"

07. Zhavia - "Burned You"

08. Kittie, The Pretty Wild, Diamante - "The Unforgiven" (feat. Aaron Gilhuis)

09. Kat Von D, Aaron Gilhuis - "House Of The Rising Sun"

10. Danny Worsnop, Aaron Gilhuis - "The Seeker"







+0 -0



просмотров: 166