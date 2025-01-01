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Kittie

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KITTIE вместе с THE PRETTY WILD и DIAMANTE исполнили кавер-версию METALLICA



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"The Unforgiven" от KITTIE, THE PRETTY WILD и Diamante, доступен для прослушивания ниже. Это трек вошел в саундтрек к фильму "Queen Of The Ring", премьера которого намечена на седьмое мая:

01. Corey Taylor - "Dust In The Wind" (feat. Bad Omens, Aaron Gilhuis)
02. Zoe Wees, Aaron Gilhuis - "Keep Your Lamps Trimmed And Burning"
03. Larkin Poe, Aaron Gilhuis - "God's Gonna Cut You Down"
04. Lanie Gardner - "A Woman Scorned"
05. Lanie Gardner - "Dead Beat Lover"
06. Des Rocs, Aaron Gilhuis - "Never Ending Moment"
07. Zhavia - "Burned You"
08. Kittie, The Pretty Wild, Diamante - "The Unforgiven" (feat. Aaron Gilhuis)
09. Kat Von D, Aaron Gilhuis - "House Of The Rising Sun"
10. Danny Worsnop, Aaron Gilhuis - "The Seeker"




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