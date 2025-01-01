KITTIE отметили юбилей дебютного альбома

Вокалистка KITTIE Morgan Lander опубликовала небольшое видео, в котором отметила 25-летие с момента релиза дебютного альбома Spit.
«Сегодня (11 января) исполняется 25 лет с момента официального выхода альбома «Spit». Это огромная веха. Мы даже не представляли, какое влияние окажет альбом на нас и других, и как только он вышел, наши юные жизни изменились навсегда. В этом году нас ждет несколько интересных событий, связанных с этой датой, так что следите за новостями!»
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