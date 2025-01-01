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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 105
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 47
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
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Kittie

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13 янв 2025 : 		 KITTIE отметили юбилей дебютного альбома

8 окт 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мир нас ждал!»

6 окт 2024 : 		 Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA

22 авг 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о новом этапе карьеры

10 авг 2024 : 		 Видео полного выступления KITTIE

29 июл 2024 : 		 У KITTIE есть еще шесть песен

18 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы вернулись за кайфом!»

1 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену

21 июн 2024 : 		 Новое видео KITTIE

12 июн 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»

5 июн 2024 : 		 KITTIE о возвращении ню-металла

31 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

27 май 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»

15 май 2024 : 		 KITTIE представили безалкогольный напиток KittiePIG

10 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

2 май 2024 : 		 Видео с выступления KITTIE

4 апр 2024 : 		 Новое видео KITTIE

15 фев 2024 : 		 Новое видео KITTIE

20 ноя 2023 : 		 KITTIE в студии

24 окт 2023 : 		 KITTIE:«Следующий год для нас будет очень удачным!»

12 окт 2023 : 		 Участницы KITTIE удивлены такому вниманию к группе

2 авг 2023 : 		 Барабанщица KITTIE о возвращении на сцену

15 май 2023 : 		 KITTIE исполнили новую песню

16 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Сейчас подходящий момент для новой музыки KITTIE»

26 окт 2022 : 		 Видео с выступления KITTIE

23 сен 2022 : 		 Видео полного выступления KITTIE
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KITTIE отметили юбилей дебютного альбома



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Вокалистка KITTIE Morgan Lander опубликовала небольшое видео, в котором отметила 25-летие с момента релиза дебютного альбома Spit.

«Сегодня (11 января) исполняется 25 лет с момента официального выхода альбома «Spit». Это огромная веха. Мы даже не представляли, какое влияние окажет альбом на нас и других, и как только он вышел, наши юные жизни изменились навсегда. В этом году нас ждет несколько интересных событий, связанных с этой датой, так что следите за новостями!»




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