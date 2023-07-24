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Барабанщица KITTIE о возвращении на сцену



Mercedes Lander в интервью The New York Times рассказала о возвращении на сцену:



«Пришлось немного поуговаривать. Когда мы вышли на сцену, я подумала: "О да, так и должно быть. Я должна этим заниматься". Это фантастическое чувство!»







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