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Вокалистка KITTIE : «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»



Вокалистка KITTIE Morgan Lander в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, по-прежнему ли группа «на паузе»:



«На данный момент — да. С тех пор как был снят и выпущен документальный фильм, произошли некоторые изменения. Мы больше не имеем контракта. Так что если мы собираемся записать новую музыку, то она будет выпущена независимо. Но у нас всё ещё есть ряд проектов, связанных с наследием, которые мы собираемся выпустить и над которыми будем работать в будущем. Нам нравится отдавать дань уважения тому, что мы сделали в прошлом. И я знаю, что многие люди просто рады переизданиям старых вещей и тому подобному. Мы всегда ищем способы вновь познакомить людей [с музыкой KITTIE]. Так что у нас есть несколько вещей, которые мы планируем выпустить. Я пока не могу раскрыть слишком много деталей, но анонсы будут, и это будет потрясающе, должно быть очень круто. Но пока никакой новой музыки».







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