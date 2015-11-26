Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 65
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 58
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 27
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 23
*MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста» 18
[= ||| все новости группы



*

Kittie

*



12 май 2021 : 		 Вокалистка KITTIE: «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»

21 окт 2020 : 		 MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»

8 окт 2020 : 		 Барабанщица KITTIE: «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»

21 окт 2019 : 		 Вокалистка KITTIE заявила, что ощущает себя оторванной от ранней музыки группы

2 апр 2019 : 		 Видео с выступления оригинального состава KITTIE

4 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KITTIE

13 янв 2018 : 		 Документальный фильм KITTIE выйдет весной

17 фев 2017 : 		 Вокалистка KITTIE вспоминает о Триш

14 фев 2017 : 		 Умерла басистка KITTIE

4 мар 2016 : 		 Название документального фильма KITTIE

4 окт 2015 : 		 Кавер-версия DAVID BOWIE от KITTIE

27 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

21 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

15 мар 2015 : 		 Тизер документального фильма KITTIE

15 дек 2014 : 		 KITTIE вернулись в студию

30 сен 2013 : 		 Видео с выступления KITTIE

17 авг 2012 : 		 Участницы KITTIE работают над "секретным проектом"

3 авг 2012 : 		 Лучшее от KITTIE

17 апр 2012 : 		 Концерт KITTIE online!

20 мар 2012 : 		 KITTIE возродятся в оригинальном составе?

4 мар 2012 : 		 Видео с выступления KITTIE

18 янв 2012 : 		 Гитаристка KITTIE записала кавер-версию основной темы сериала "Декстер"

26 сен 2011 : 		 Видео с выступления KITTIE

30 авг 2011 : 		 Новое видео KITTIE

23 авг 2011 : 		 Новый альбом KITTIE доступен для прослушивания

16 авг 2011 : 		 Новое видео KITTIE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка KITTIE: «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»



*
zoom
*
* *
Вокалистка KITTIE Morgan Lander в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, по-прежнему ли группа «на паузе»:

«На данный момент — да. С тех пор как был снят и выпущен документальный фильм, произошли некоторые изменения. Мы больше не имеем контракта. Так что если мы собираемся записать новую музыку, то она будет выпущена независимо. Но у нас всё ещё есть ряд проектов, связанных с наследием, которые мы собираемся выпустить и над которыми будем работать в будущем. Нам нравится отдавать дань уважения тому, что мы сделали в прошлом. И я знаю, что многие люди просто рады переизданиям старых вещей и тому подобному. Мы всегда ищем способы вновь познакомить людей [с музыкой KITTIE]. Так что у нас есть несколько вещей, которые мы планируем выпустить. Я пока не могу раскрыть слишком много деталей, но анонсы будут, и это будет потрясающе, должно быть очень круто. Но пока никакой новой музыки».

MORGAN LANDER Says There Could





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 104

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом