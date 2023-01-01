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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 22
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
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Kittie

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12 окт 2023 : 		 Участницы KITTIE удивлены такому вниманию к группе

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4 мар 2016 : 		 Название документального фильма KITTIE

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17 авг 2012 : 		 Участницы KITTIE работают над "секретным проектом"
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Участницы KITTIE удивлены такому вниманию к группе



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Участницы KITTIE Morgan Lander и Mercedes Lander были гостями подкаста "Nu Pod" и им, в частности, был задан вопрос о возрождении популярности группы в последние годы:

Morgan: «Мы удивлены не меньше, чем вы и многие другие. За последние 10 лет, наверное, было несколько таких моментов, когда KITTIE не была активной группой. Мы не распадались, но просто ничего не происходило. И мы решили, что мир это не слишком волнует. И это были действительно классные два года - видеть, как люди реагируют на музыку, заново открывают для себя группу и приглашают на такие классные мероприятия».

Mercedes: «Я полагаю, что главное — это новое открытие. Мы начали замечать, что примерно в то время, когда мы выпустили документальный фильм, музыка стала распространяться в сети TikTok, и мы стали задаваться вопросом "Что вообще происходит?". А потом нам начали поступать предложения, что просто фантастика!»




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