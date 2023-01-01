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Участницы KITTIE удивлены такому вниманию к группе



Участницы KITTIE Morgan Lander и Mercedes Lander были гостями подкаста "Nu Pod" и им, в частности, был задан вопрос о возрождении популярности группы в последние годы:



Morgan: «Мы удивлены не меньше, чем вы и многие другие. За последние 10 лет, наверное, было несколько таких моментов, когда KITTIE не была активной группой. Мы не распадались, но просто ничего не происходило. И мы решили, что мир это не слишком волнует. И это были действительно классные два года - видеть, как люди реагируют на музыку, заново открывают для себя группу и приглашают на такие классные мероприятия».



Mercedes: «Я полагаю, что главное — это новое открытие. Мы начали замечать, что примерно в то время, когда мы выпустили документальный фильм, музыка стала распространяться в сети TikTok, и мы стали задаваться вопросом "Что вообще происходит?". А потом нам начали поступать предложения, что просто фантастика!»







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