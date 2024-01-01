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Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену



MORGAN LANDER в недавнем интервью ответила на вопрос, почему KITTIE приняли решение вернуться:



«Да, это и правда очень, очень странное состояние. Мне часто бывает трудно выразить это двумя словами. Так много эмоций связано с тем, что мы пережили в прошлом. И да, я думаю, когда мы были молодыми и дикими, и вышел наш первый альбом, было много людей, которые интересовались группой, много людей, которые любили группу, но я слышала, как многие люди говорили такие вещи, как, ну, мы просто никогда не достигали тех высот, которые, возможно, некоторые люди считают, что мы должны были достичь. И я подумала, что, возможно, мы просто немного опередили свое время в том, что касается такого рода признания. И с тех пор мы упорно боролись с этой проблемой год за годом. И иногда нужно немного отстраниться, чтобы пересмотреть свои взгляды и оценить все моменты, хорошие и плохие. Иногда это необходимо для того, чтобы взглянуть на происходящее в перспективе, и я полагаю, что за те десять с лишним лет, что мы отсутствовали, мы действительно смогли сделать это и преодолеть многое из прошлого, чтобы снова почувствовать себя такими же сильными и мощными, как и прежде»







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