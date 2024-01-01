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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 145
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 44
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
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Kittie

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1 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену

21 июн 2024 : 		 Новое видео KITTIE

12 июн 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»

5 июн 2024 : 		 KITTIE о возвращении ню-металла

31 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

27 май 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»

15 май 2024 : 		 KITTIE представили безалкогольный напиток KittiePIG

10 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

2 май 2024 : 		 Видео с выступления KITTIE

4 апр 2024 : 		 Новое видео KITTIE

15 фев 2024 : 		 Новое видео KITTIE

20 ноя 2023 : 		 KITTIE в студии

24 окт 2023 : 		 KITTIE:«Следующий год для нас будет очень удачным!»

12 окт 2023 : 		 Участницы KITTIE удивлены такому вниманию к группе

2 авг 2023 : 		 Барабанщица KITTIE о возвращении на сцену

15 май 2023 : 		 KITTIE исполнили новую песню

16 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Сейчас подходящий момент для новой музыки KITTIE»

26 окт 2022 : 		 Видео с выступления KITTIE

23 сен 2022 : 		 Видео полного выступления KITTIE

12 сен 2022 : 		 KITTIE отыграли первое за пять лет шоу

12 апр 2022 : 		 KITTIE провели первую за пять лет репетицию

9 фев 2022 : 		 Вокалистка KITTIE — о планах коллектива

12 май 2021 : 		 Вокалистка KITTIE: «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»

21 окт 2020 : 		 MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»

8 окт 2020 : 		 Барабанщица KITTIE: «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»

21 окт 2019 : 		 Вокалистка KITTIE заявила, что ощущает себя оторванной от ранней музыки группы
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Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену



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MORGAN LANDER в недавнем интервью ответила на вопрос, почему KITTIE приняли решение вернуться:

«Да, это и правда очень, очень странное состояние. Мне часто бывает трудно выразить это двумя словами. Так много эмоций связано с тем, что мы пережили в прошлом. И да, я думаю, когда мы были молодыми и дикими, и вышел наш первый альбом, было много людей, которые интересовались группой, много людей, которые любили группу, но я слышала, как многие люди говорили такие вещи, как, ну, мы просто никогда не достигали тех высот, которые, возможно, некоторые люди считают, что мы должны были достичь. И я подумала, что, возможно, мы просто немного опередили свое время в том, что касается такого рода признания. И с тех пор мы упорно боролись с этой проблемой год за годом. И иногда нужно немного отстраниться, чтобы пересмотреть свои взгляды и оценить все моменты, хорошие и плохие. Иногда это необходимо для того, чтобы взглянуть на происходящее в перспективе, и я полагаю, что за те десять с лишним лет, что мы отсутствовали, мы действительно смогли сделать это и преодолеть многое из прошлого, чтобы снова почувствовать себя такими же сильными и мощными, как и прежде»




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